Leslie Shaw se niega a cantar con Mayra Goñi y la insulta: “No me rodeo con gente de m...”

La polémica entre las cantantes de música urbana Leslie Shaw y Mayra Goñi sigue dando de qué hablar. Las dos artistas han protagonizado un enfrentamiento público que ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la intérprete de ‘La Faldita’ habló de su ex Mario Hart y minimizó su carrera musical, lo que provocó la incomodidad de su compañera.

El último episodio de esta disputa se dio este lunes 13 de noviembre, cuando Leslie Shaw fue invitada al programa ‘Amor y Fuego’, donde se defendió de las críticas que recibió por parte de la protagonista de ‘Yuru, princesa de la selva’ y Flavia Laos, quienes la acusaron de tener aires de grandeza.

La intérprete no se quedó callada y arremetió contra ellas, asegurando que no necesita de nadie para triunfar en la música. La producción del programa le mostró la reacción de Goñi tras ser consultada por Shaw. Esto provocó que saliera a defenderse de forma tajante.

Leslie Shaw asegura que no colaboraría con Mayra Goñi, quien le hizo mueca sobre su voz. | Captura/Willax

Leslie Shaw no colaboraría con Mayra Goñi

Cámaras del programa de Willax abordaron a Mayra Goñi en la vía pública para que responda a las declaraciones de Leslie Shaw, tras mandarla a estudiar canto. La también actriz tuvo un singular gesto con su compañera, tapándose sus fosas nasales con el dedo y tratando de imitar su voz.

En su visita al set, la expareja de Mario Hart vio el video que se difundió en señal abierta y respondió si colaboraría alguna vez con algún artista nacional.

Leslie Shaw es acusada de tener aires de grandeza. | Instagram

“Cuando tengan 80 millones (de reproducciones o seguidores) me avisan. Obvio que se están colgando de mí, pero deberían darme un porcentaje de las regalías, aunque sea”, expresó. Del mismo modo, Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron si cantaría al lado de su compañera.

“No lo haría. Por lo mismo que te digo, yo no me voy a rodear de gente de m... Yo prefiero estar sola, hacer mi música sola o trabajar con artistas de verdad, que son profesionales y no me van a estar echando en cara que si el maquillaje, catering, movilidad, etc.”, añadió.

Mayra Goñi revela que leslie Shaw intentaba vetarla de la música. | América TV

¿Qué le dijo Mayra Goñi a Leslie Shaw?

La gresca entre Mayra Goñi y Leslie Shaw inició cuando la primera se presentó en ‘Mande Quien Mande’, junto con Flavia Laos y la cantante Handa. La modelo y exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ reveló que su compañera le hacía la vida imposible e impedía su despegue musical.

“Cuando Flavia y yo estábamos en la novela nos pedía favores como que ‘¿pueden publicar mi canción?’, y nosotras con muy buena onda”, dijo la saliente de Ricardo Mendoza, agregando que al inicio la intérprete de ‘La Faldita’ era humilde.

“Cuando comenzamos a hacer música, de la nada nos dejó de seguir. Empecé a telonear a artistas grandes, ella quería cerrarme el paso. Que no abra los conciertos, quería que sea ella”, añadió en su discurso.

Leslie shaw arremete contra Mayra Goñi y Flavia Laos. | Willax

Según Goñi, le parecía raro que cuando inició su despegue musical ella no la saludaba de la misma manera que antes. “Como que me evadía. No sé si será la conciencia. Me parece fatal porque entre todas debemos ayudarnos”, explicó la popular ‘Yuru’.

Mayra Goñi manda a estudiar a Leslie Shaw

El enfrentamiento entre ambas artistas continuó. En las redes sociales, muchos usuarios defendieron a Leslie Shaw, mientras que otros le dieron la razón a Mayra Goñi. En esa línea, una de sus detractoras respaldó a la rubia diciendo que en la industria musical no solo prevalece un rostro bonito.

Mayra Goñi se burló de Leslie Shaw y la manda a estudiar canto. (Foto: Captura de IG)

El comentarios fue respondido por la propia actriz en Instagram. “Que estudie ella, para no cantar con la nariz”, puso la influencer.