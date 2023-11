Mayra Goñi manda a estudiar canto a Leslie Shaw: “Que no lo haga con la nariz”

Mayra Goñi se burló de Leslie Shaw y la manda a estudiar canto. (Foto: Captura de IG)

No se quedó callada. Mayra Goñi se encuentra enfrentada a Leslie Shaw, así lo ha hecho saber en diferentes medios de comunicación. La actriz y cantante contó sus malas experiencias al lado de la rubia, quien en un primer momento se mostró buena y amable con ella, hasta que se enteró que estaba incursionando en la música.

“Cuando comenzamos a hacer música, de la nada nos dejó de seguir. Empecé a telonear a artistas grandes, ella quería cerrarme el paso. Que no abra los conciertos, quería que sea ella”, dijo durante una entrevista en ‘Mande quien mande’.

Como era de esperarse, Leslie Shaw no se iba a quedar de brazos y le respondería a Mayra Goñi y Flavia Laos. Para empezar, les envió una indirecta a ambas, asegurando que a diferencia de ellas, ella paga todo lo que consume en Estados Unidos, sin esperar a que la inviten las marcas.

“Yo me creo lo que soy, he logrado discos de oro, de platino, he firmado con una disquera mundial, ahora he firmado contrato con una distribuidora mundial, me doy mi lugar (...) No me invitan a restaurantes a tragar en Estados Unidos, yo me pago todo”, comentó bastante molesta.

Leslie Shaw responde a las críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos. | Captura/Willax

Este enfrentamiento causó una gran división en las redes sociales, hubo algunas personas que salieron a defender a Mayra Goñi, mientras que otras le dieron la razón a Leslie Shaw, asegurando que la rubia se ganó el derecho de cuestionar a otros artistas peruanos por todo lo que había logrado de manera internacional.

Asimismo, en las redes sociales de la actriz, algunas de sus detractoras y seguidoras de la rubia empezaron a comentarle, diciéndole que en la industria musical no solo prevalecía una cara bonita, sino también cantantes con estudios.

Mayra Goñi no toleró este tipo de comentario y no dudó en dar su opinión sobre la forma en que canta Leslie Shaw, indicando que ella también debería de estudiar, ya que su técnica es nasal. “Que estudie ella, para no cantar con la nariz”, fue el mensaje que dejó la influencer.

Mayra Goñi le respondió a Leslie Shaw en redes sociales.

¿Por qué Leslie Shaw empezó a recibir críticas?

Las críticas contra Leslie Shaw iniciaron luego de haber cuestionado duramente a Mario Hart, quien se encuentra impulsando una vez más su carrera musical. La artista aseguró que no volvería a trabajar con su expareja porque sería una falta de respeto a su carrera, utilizando adjetivos contra el piloto de autos.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo (...) “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal””, dijo en el podcast ‘Flowreando’.

En aquella ocasión, Mario Hart evitó responderle a su expareja, indicando que ya estaba acostumbrado a que lo menosprecien, por lo que nunca le da importancia a lo que ella dice. “Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora”, añadió.