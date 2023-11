Midagri anunció tres medidas concretas para reactivar al sector agrario

Los créditos por mil millones de soles, la inversión en proyectos de irrigación y el impulso a las agroexportaciones serán la base de la recuperación agropecuaria. (RPP)

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ministro Alex Contreras, aseguró que el Ejecutivo debe darle prioridad a dos sectores en concreto para el proceso de reactivación económica: la minería y el agro. Entendiendo que el sector agrario depende, en gran medida, de las condiciones climáticas, la cartera de Economía ha destinado en su Plan de Reactivación Económica “Unidos” el monto de mil millones de soles para el impulso del sector agropecuario.

Esta apuesta busca impulsar el aparato productivo nacional desde el financiamiento a los pequeños agricultores y, sobre todo, mitigar en la medida de lo posible los efectos negativos del fenómeno El Niño (FEN). El evento climático anuncia prolongarse hasta otoño del 2024, significando intensas lluvias en la costa norte y prolongadas sequías en la sierra sur, lo que definitivamente supone un impedimento para el desarrollo del sector.

“El compromiso que tiene el Gobierno es poder ejecutar todas las medidas y las actividades de prevención antes de que el fenómeno El Niño llegue a la patria. Yo les digo a los productores que vamos a proteger sus vidas, sus puentes, sus cultivos, por lo que les garantizo y les aseguro que vamos a ejecutar todas las obras de prevención. Las culminaremos antes de que suceda”, indicó la representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jennifer Contreras, en entrevista para RPP.

Los tres objetivos

Asimismo, la funcionaria resaltó la relevancia que estos créditos suponen, pues varias autoridades y representantes del sector exigen un mayor financiamiento por parte del Estado, de modo que se pueda incentivar la producción. Otra cuestión importante es el sistema de irrigación. La ministra Contreras señaló que cuenta con S/ 6 mil millones disponibles para destinarlos a proyectos como Chavimochic, Iruro, y demás proyectos regionales y locales. Además, como tercera medida, precisó que su cartera se fijará en darle nivel e impulso a la agroexportación.

“Con relación a las 25 medidas, el agro posee los fondos para cumplir con sus tres iniciativas más importantes. Primero están los mil millones de soles en créditos. En estos dos meses de gestión me he reunido con más de cien alcaldes, con trece gobernadores, con las juntas de usuarios. Todos nos piden lo mismo: acceso a los créditos. Como segunda medida destinaremos 6 mil millones de soles en proyectos de irrigación. Entre ellos está Chavimochic, que será sí o sí ejecutado en el 2024 en su tercera etapa. De la misma manera ejecutaremos Iruro en Ayacucho, Yanapuquio en Arequipa, Chinecas en Áncash, y distintos proyectos regionales, locales de gran envergadura. La última medida es el impulso a la agroexportación. Es decir, de las pequeñas y grandes empresas. No solo de las grandes empresas”, anunció la representante del Midagri.

Agroexportación: ¿Cómo cerraremos el año?

Tras ser cuestionada por la inmensa cantidad de planes y la poca ejecución de los mismos, la ministra precisó que los indicadores bajo su gestión han mostrado una mejoría. Según Contreras, si bien el Perú cerrará el año con agroexportaciones de -1,4 %, la caída hubiese sido incluso mayor si no hubiese implementado las medidas de mitigación. Además, señaló que una de las cuestiones más valiosas de su trabajo es asistir a los campos, conversar con los agricultores. En ese sentido, comentó: “Este no es un trabajo de oficina”. Por último, aseguró que los agricultores se encuentran sembrando productos para satisfacer la canasta familiar, por lo que el Perú no sufrirá de un caso considerable de inseguridad alimentaria ni de desabastecimiento.