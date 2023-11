Magaly Medina revive pleito con Cassandra Sánchez y critica su aspecto físico: “Está bien taypá”

Magaly Medina le responde a Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

La polémica entre Magaly Medina y Cassandra Sánchez de Lamadrid volvió a encenderse luego que Deyvis Orosco recordara las razones del distanciamiento en una reciente entrevista a ‘Día D’. Y es que la pareja recalcó que nunca tuvieron una amistad cercana con la periodista, pese a que todo su entorno creyera lo contrario.

“Lo vamos a dejar muy claro, la amistad que teníamos era la amistad de Jessica (Newton) con Magaly, nosotros nunca hemos tenido nunca absolutamente nada que ver y los detalles se quedan con nosotros”, dijo el cantante de cumbia, minimizando cualquier recuerdo del pasado al lado de la popular ‘Urraca’.

Recordemos que la familia de Orosco - Newton rompió su relación de amistad con la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ en febrero del 2022, aunque los problemas comenzaron en noviembre del 2021, luego del nacimiento de Milan Orosco, primogénito del artista.

Deyvis Orosco afirmó que no era amigo de Magaly Medina. Captura ATV

¿Qué dijo Magaly del físico de Cassandra?

Desde hace más de un año, Magaly Medina viene lanzado sus dardos contra Cassandra Sánchez de Lamadrid. Primero comenzó burlándose de ella por ser “la eterna novia”, pues hasta el momento no se casa con Deyvis Orosco, pese a que él le ha pedido la mano hasta en dos ocasiones y tienen un hijo en común.

La ‘Urraca’ también ha criticado la contextura física de la hija de Jessica Newton, por su aparente sobrepeso, y este martes 6 de noviembre no fue la excepción. En la emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la periodista polemizó sobre el rostro de Cassandra.

“Estaba viéndole a ella, no sé si es la cámara, el tiro de cámara, no sé si es la luz, porque esta bien iluminada... Está bien cachetoncita, la veo bien cachetoncita, dicen que las personas que están felices comen, que les encanta. Cuando recién se casan o están de enamorados todo es cenita, dulces, chocolatitos. Supongo que viven en una eterna luna de miel por eso ella está bien taypá”,

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco reaparecieron en 'Día D' y hablaron de su pelea con Magaly Medina.

Como se sabe, el término taypá está referido a la comida abundante o en grandes cantidades, según la Asociación de Academias de la Lengua Española.

En el pasado, Magaly Medina también ha tenido fuertes críticas contra Cassandra Sánchez por no lucir esbelta. “Mírenla, no le han podido recomendar algo, ella tiene un bebe que ya tiene bastantes meses, pero está fuera de forma y eso que quiere ser elegantes (…) bajo ese abrigo hay bastantes kilos de más”, comentó en junio del 2022, resaltando que la ejecutiva tiene un cargo gerencial en la empresa de su mamá.

Los cuestionamientos llevaron a la joven a responder en su cuenta de Instagram, donde afirmó que ha pesado 54 kilos en el pasado y no era feliz. “Yo he pesado 54 kg, teniendo una contextura super delgada y hoy analizando las fotos, puedo decirles que no estaba feliz. ¿Por qué? Porque me había condicionado, yo misma, a que mi cuerpo tenía que seguir un estándar imaginario, una regla social”, dijo en febrero de este año.

Así se veía Cassandra Sánchez de Lamadrid cuando pesaba 54 kilos, antes de convertirse en madre.

Cassandra desmiente a Magaly Medina

Este 7 de noviembre, Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó un contundente comunicado donde negó la versión de que ella y su novio Deyvis Orosco le hayan pedido a Magaly Medina ser la madrina de Milan Orosco. “Yo fui la que cometió un error al elegir por primera vez a la madrina de mi hijo. Mi esposo jamás la eligió. La que habló con tu esposo para preguntarle cómo te sentirías y como te daría la noticia fui yo. Pero supongo que eso no sería noticia o morbo, ¿no?”, manifestó en su escrito.

En la víspera, la periodista de espectáculos aseguró que Jessica Newton no le pidió que sea madrina de su nieto. “Ellos, con mucho protocolo los dos, me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer. Ellos me lo pidieron. Me sentí acorralada, la educación te obliga a decir sí, no puedes decirle no a un bebé por nacer”, dijo en su programa.