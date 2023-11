Murió Iván Cruz, el ‘Rey de los Boleros’, a los 77 años de edad

Murió Iván Cruz a los 77 años. | RPP

Víctor Francisco de la Cruz Dávila, más conocido por el nombre artístico de Iván Cruz, falleció a los 77 años de edad, este martes 6 de noviembre por diversas dolencias que afectaron su salud en los últimos años.

Te puede interesar: Flavia Laos, Jefferson Farfán, Samahara Lobatón, Alejandra Baigorria y más: fotos de sus sexys y ocurrentes disfraces de Halloween

La noticia fue confirmada por su esposa, Julia Flores a RPP, aunque no brindó detalles acerca de las causas de su muerte. Del mismo modo, el artista peruano Rulli Rendo lamentó la noticia a través de su cuenta de Facebook e indicó que su deceso se produjo a las 06:30 horas en el Hospital Naval.

El popular “Rey del bolero peruano” nació en el Callao, el 10 de enero de 1946. Fue considerado como uno de los grandes compositores de boleros en Latinoamérica. Sus canciones ‘Déjame vivir mi vida’, ‘Me dices que te vas’, ‘Vagabundo’, ‘Ajena’, entre otras, son clásicos de su repertorio.

Murió Iván Cruz este 6 de noviembre. | Andina

¿Quién fue Iván Cruz?

Iván Cruz creció en un callejón del Cercado de Lima y bajo el cuidado de sus abuelos. Con 11 años ya cantaba valses, por lo que su tía lo llevó al programa infantil sabatino de ‘Radio Central’. Comenzó a llamarse Iván por su fama de mujeriego y luego que su tío lo llamara así en alusión al zar ruso ‘Iván el Terrible’.

“Ya desde muy niño tuve mis enamoraditas. Mi abuelo (Víctor De La Cruz) fue así, mi papá (Vidal De La Cruz) fue así y yo también fui así. Todos eran mujeriegos... una vez una chica preguntó por mí y mi tío le dijo: Se llama Iván, en alusión al zar ruso Iván ‘El Terrible’. Y desde entonces me decían Iván. Desde pequeño era terrible.”

Con 16 años, ingresó a la Escuela Técnica de la Marina de Guerra del Perú en la especialidad de Enfermería Naval y se graduó cuatro años después, trabajó para la Armada Peruana durante 18 años.

Te puede interesar: Las 10 series de Disney+ en Perú para engancharse este día

Posteriormente, en los años 70, siendo oficial de la Marina empezó a cantar en diferentes orquestas del Callao y concursa en programas de radio y televisión, logrando ganar y haciéndose conocido.

El popular “Rey del bolero peruano” nació en el Callao, el 10 de enero de 1946. | Andina

En 1973 graba como cantante de baladas para el sello Industrial Sono Radio, luego y en contra de su voluntad empieza a cantar boleros luego de que le dijeron que su voz no era para baladas sino para boleros, ahí graba sus primeros dos singles: ‘Me dices que te vas’ y ‘Mozo, deme otra copa’.

Te puede interesar: Magaly Medina muestra su rechazo a la denuncia de Andrés Wiese en redes sociales: “Hubieran podido linchar a la señora”

En una entrevista a Perú21, Iván Cruz cuenta que muchos creían que era venezolano por la fona de cantar el bolero. “Era distinto de como lo hacía Lucho Barrios o Pedro Otiniano, y eso fue lo que pegó. Empezamos a dar vueltas por todos los teatros, eran llenos totales. En la radio me llamaban el Ídolo del Bolero, porque la gente me convirtió en un fetiche, en un ídolo. Y no me quedé ahí: año 76, dos discos de oro; 77, otro disco de oro; 78, disco de oro; 79, dos discos de oro, y así seguí...”

Durante su extensa trayectoria, Iván Cruz ganó decenas de discos de oro y platino. | Facebook

Lucha contra el alcoholismo y las drogas

Con los años, la mala noche y las malas compañías hicieron que caiga en el vicio del alcohol y las drogas, por lo que en 1998 los médicos le diagnosticaron pancreatitis crónica, desde entonces se internó por su cuenta en clínicas de rehabilitación, pero siempre volvía a recaer.

Viajó incluso a la selva para ponerse en manos de curanderos, chamanes, brujos… Nadie le auguró un futuro alentador. “Le pedí a Dios que me recoja”, dijo en una entrevista al diario ‘El Chino’.

En el 2015 reapareció convertido al cristianismo y manifestando que la palabra de Dios lo salvó de la muerte. A pesar de predicar con biblia en mano, Iván Cruz siguió dando conciertos con sus “canciones pecaminosas”, pero sostenía que esas presentaciones se convertían en prédicas de su testimonio de vida. Indicaba que “antes de salir en el escenario ya me había tomado mis cervecitas (risas). Equivocadamente, uno dice que hay que tomar para darse valor, para afinar la garganta. Mentira del diablo”.