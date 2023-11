Por qué Iván Cuz es el ídolo del bolero y cuál es el origen de su nombre artístico

Ivan Cruz falleció hoy luego de luchar contra una enfermedad crónica que lo aquejaba desde hacer varios años. Era el 'rey del bolero' del Perú | YouTube

Iván Cruz, el ‘Rey del Bolero’, no solo fue reconocido en Perú, sino también en varios países de América Latina. El artista peruano dejó un legado que no ha sido superado por ningún otro representante del género musical: tiene 10 producciones en Perú, 3 en Venezuela, alrededor de 200 sencillos y un total de 12 discos de oro.

Su composición, ‘Mozo, deme otra copa’, de 1975, tiene más de 13 millones de reproducciones en YouTube; mientras que el tema ‘Me dices que te vas’, también de 1975, ha sido escuchada 16 millones de veces en la plataforma de video.

“Yo tengo 12 Discos de Oro. Y cuando los conseguí, no existía YouTube, ni Spotify. No soy grosero si pregunto quiénes pueden igualar esa cifra”, comentó en una entrevista realizada a La República en el 2015.

Iván Cruz comenzó a cantar boleros a inicios de los años 70, con un poco de duda ya que dicho género no era tan comercial por esos tiempos.

¿Qué género musical es Iván Cruz?

Iván Cruz comenzó su carrera musical en la Marina, luego de graduarse en la especialidad de Enfermería Naval. Se presentó en varios concursos de radio y televisión, pero sin ningún éxito.

Fue recién en 1973 que la hija de un almirante lo ayudó a contactarse con la disquera FTA, donde grabó un par de baladas. “El productor Marco Antonio Collazos me dijo tu voz es para (el género) boleros, no para baladas. Yo le dije que estaba loco. Que el bolero estaba muerto”, relató. Terminó grabando las canciones “Me dices que te vas” y “Mozo, deme otra copa”, las que rápidamente se convirtieron en éxitos. Así comenzó su camino a la fama.

“Empecé a cantar boleros en contra de mi voluntad. Este hombre me enamoró para que yo hiciera boleros. Al ver las puertas de las disqueras cerradas para mí como baladista, me dejé dirigir por Collazos. Al final de año, se convirtieron en discos de oro, y volvió el bolero”, recordó en un entrevista a Perú 21 en el 2015.

Fue así que Iván Cruz hizo que el bolero volviera a escucharse en las emisoras locales. Era el año 1975 y muchos fanáticos pensaban que su nacionalidad era venezolana, por su forma de cantar, distinto de como lo hacían otros representantes del bolero como Lucho Barrios o Pedro Otiniano.

“Y eso fue lo que pegó. Empezamos a dar vueltas por todos los teatros, eran llenos totales. En la radio me llamaban el Ídolo del Bolero, porque la gente me convirtió en un fetiche, en un ídolo. Y no me quedé ahí: año 76, dos discos de oro; 77, otro disco de oro; 78, disco de oro; 79, dos discos de oro, y así seguí”, comentó hace ocho años.

Rápidamente, la fama y el dinero llegó a su vida, hundiéndolo. Según dijo en aquella entrevista, cuando alcanzó popularidad, se “mareó” y cayó en los vicios de las drogas y el alcohol. “No me daba cuenta del daño que causaba a mi familia. Me di cuenta en los noventa y caí enfermo de pancreatitis crónica y el médico me dijo: ‘Iván, te quedan pocos meses de vida’”, refiere.

¿Cómo se le conoce a Iván Cruz?

Víctor Francisco de la Cruz Dávila era el verdadero nombre de Iván Cruz, el artista que falleció la mañana de este 6 de noviembre de 2023. Su nombre fue heredado de su abuelo, quien era guitarrista, charanguista, violinista y cantante de música folklórica andina, de yaravíes ayacuchanos.

¿De dónde salió el nombre de ‘Iván’? Según reveló hace muchos años, su tío lo bautizó así porque, desde niño, tenía muchas “enamoraditas”. “Mi abuelo (Víctor De La Cruz) fue así, mi papá (Vidal De La Cruz) fue así y yo también fui así. Todos eran mujeriegos. Una vez una chica preguntó por mí y mi tío le dijo: Se llama Iván, en alusión al zar ruso Iván ‘El Terrible’. Y desde entonces me decían Iván. Desde pequeño era terrible”, sostuvo.

Iván Cruz se crió con su abuela, en un callejón del Cercado de Lima, luego que su padres biológicos se separaran y lo dejaran al cuidado de ella.