Leslie Shaw se burla de la conducción de Mario Hart en MQM: “No hay más gente, ¿qué pasa?”

La cantante Leslie Shaw se burló de la conducción de Mario Hart junto a María Pía Copello. Magaly TV La Firme/ ATV

No lo perdona. En un informe de Magaly TV La Firme el pasado 11 de julio sobre la conferencia de prensa de la Teletón, ‘los Urracos’ fueron en búsqueda de algunos personajes de Chollywood, mientras que muchos rechazaban dar declaraciones para Magaly Medina, la cantante Leslie Shaw no dudó en responderle al hombre de prensa.

Una de las consultas que hizo el comunicador a la ‘rubia’ fue sobre si hubiera la posibilidad de volverse a encontrar con su expareja, Mario Hart que es lo que haría. Todo esto, luego que el boxeador ‘Pantera’ Zegarra se detuviera frente a la artista nacional para saludarla. Esto fue motivo para que el periodista le recordara la canción que grabaron juntos.

Ante ello, la también modelo dijo un tremendo ‘no’, pues afirmó que es rencorosa y no perdona la infidelidad de Mario Hart hace unos años. Como se recuerda, el piloto de autos le habría sido infiel a Leslie con Olinda Castañeda a finales del 2016. La relación de ambos quedó en malos términos, pese a canciones grabadas juntos.

Leslie Shaw en entrevista con Jackie Ford. Youtube

“Quién llegó de la nada fue Leslie Shaw y en plena entrevista su pata, la ‘Pantera’ Zegarra la saluda y le recordamos que cantaba junto a Mario, lo que hizo que esta colorada se ponga roja de ira. Y es que mencionarle al ‘chato’ le trae los peores recuerdos”, se escucha decir en el informe de Magaly TV La Firme. “¿Si te cruzas con él normal?”, fue la consulta del ‘Urraco’.

La respuesta por parte de la artista internacional no se hizo esperar. “¿Normal?, yo lo miro feo y me voy. ¿Estás loco?, ningún normal la infidelidad nunca se perdona nunca. Jamás, yo soy bien rencorosa”, manifestó la popular rubia al programa de Magaly Medina en medio de la conferencia de prensa para la ‘Teletón’.

Eso no quedó ahí, pues el periodista también le consulta sobre la incursión del exchico reality en la conducción. Como se sabe, Mario Hart comparte roles junto a María Pía Copello y Carlos Vílchez en el programa ‘Mande quien Mande’. Ante esa consulta, la modelo no pudo evitar burlarse y respondió de manera irónica que si no había otro conductor.

“¿Él tiene un programa? No te creo. ¿Para qué iría en caso me invite? ¿No hay más gente?, ¿qué pasa?”, fue la respuesta de la cantante tras mostrarse asombrada de la incursión de la pareja de Korina Rivadeneira en la conducción, tras reaccionar sus declaraciones finales fueron acompañadas de una risa burlona que no la dejaba hablar.

Mario Hart habría sido el remplazo tras despido de animador Diego Rivera en ‘Mande quien Mande’

Desde abril del presente año, el piloto Mario Hart se encuentra animando en ‘Mande quien mande’, luego del inesperado despido de Diego Rivera. Como se recuerda, el joven recibió la noticia sin esperarla; sin embargo, invitó a sus seguidores en redes sociales que no se perdieran ningun capítulo del nuevo programa de María Pía Copello junto a Carlos Vílchez.

“Hola, quisiera compartir con ustedes que desde el jueves pasado ya no formo parte del equipo de “Mande quién mande”, se decidió desvincularme de la co-conducción del programa y, si bien es cierto, la noticia me tomó por sorpresa, estoy sumamente agradecido por la oportunidad que se me dio, me llevo una tremenda experiencia televisiva y grandes amigos”.

“Por otro lado, me gustaría invitarlos a seguir viendo ‘MQM’ que para mí es un programa bien hecho y sobre todo ayuda a muchísimas personas con sus diferentes secuencias”, se lee en la publicación del pasado 20 de abril en las redes sociales de Diego Rivera.