Jaime Bayly cuenta qué pizzería no quiso atenderlo por criticar a Laura Bozzo: “Me echaron como perro sarnoso”

En uno de los recientes capítulos del programa de YouTube de Jaime Bayly, el periodista sorprendió al hacer una peculiar confesión sobre Laura Bozzo. El comunicador reveló que la conductora de TV iba a su hotel para darle cassettes de su programa y lo recomendará con sus amigos productores de Telemundo.

Aunque ya gozaba de gran éxito en Perú, Laura Bozzo le contó a Jaime Bayly que su gran sueño era triunfar en Telemundo. El periodista indicó que aceptaba los cassettes de la presentadora, pero jamás la recomendaba. Es más, este material nunca salía del hotel donde se hospedaba porque los botaba a la basura.

Según cuenta Jaime Bayly, nunca creyó que el producto que ofrecía Laura Bozzo pudiera interesar en una televisora tan importante y de talla internacional como lo era Telemundo ni Univisión, donde él trabajaba. Incluso, llamó “miseria moral” al espacio de la autodenominada “abogada de los pobres”.

“Yo tenía éxito en Miami, pero Laura Bozzo tenía un éxito tremendo, formidable y colosal en el Perú. Yo no era amigo de Laura, pero ella me buscó, porque Laura siempre ha sido inquieta y ambiciosa, y es muy inteligente, muy soñadora. Laura quería tener éxito aquí en Estados Unidos, quería traer su programa peruano aquí”, contó Jaime Bayly.

El periodista explicó que Laura Bozzo siempre se llegaba a enterar las veces que él regresaba a Lima. En ese entonces, el comunicador solía hospedarse en el Hotel Park Plaza.

“Laura venía al hotel a verme y conversábamos. Era ya, por supuesto, un personaje delirante y al mismo tiempo entrañable y desmesurado, completamente fuera de lo ordinario. No era fuera de cámaras tan distinta de como era en la tele misma. Su obsesión era, ‘yo quiero triunfar en Estados Unidos, yo quiero que mi programa se vea en Miami’. Pero en mi cadena, era impensable que pudiera salir el programa de Laura porque era una cadena seria periodística de noticias, y el programa de Laura era uno truculento, escandaloso, de entretenimiento popular”, detalla el conductor de TV.

Jaime Bayly confiesa que nunca ayudó a Laura Bozzo a entrar a Telemundo. Cortesía: YouTube Jaime Bayly

Llama “miseria moral” al programa de Laura Bozzo

Según cuenta el polémico personaje, Laura Bozzo le rogaba para que le haga el favor de recomendarla, y él le prometía que lo haría. Incluso, le prometía que iba a hablar con su amigo Emilio Estefan, que tiene muchos contactos. Sin embargo, no solo no lo hacía, es más, nunca se llevaba los cassettes del hotel.

“Me decía, ‘por favor, te ruego, lleva este cassette y enséñaselo a tus amigos de Univisión y de Telemundo, a ver si se animan, a ver si me contratan. Mi sueño es triunfar en Estados Unidos’. Y yo le decía, ‘cómo no, Laura, por supuesto, me voy a llevar el casette o los cassettess y voy a hablar con mis amigos’. Bueno, yo le mentía. Me da un poco de pena confesar esto, espero que ella no se enoje conmigo, pero la verdad pensaba, ‘esta mujer está loca, ¿cómo se le ocurre pensar que va a tener éxito en Estados Unidos?”, indicó Jaime Bayly.

“Yo pensaba, ‘una cosa es que el programa tenga 30 o 40 puntos en el Perú, pero es un programa solo para el Perú’. Es imposible que un canal serio en Estados Unidos pase el programa de Laura Bozzo. No lo van a hacer, no se van a rebajar a tal miseria moral, y si lo hicieran fracasaría. Entonces, yo no traía los cassettes que me dejaba Laura en el Hotel Park Plaza de Miraflores, yo los tiraba a la basura directamente”, recordó.

Dueño de pizzería se negó a atenderlo por criticar a Laura Bozzo

La pareja de Silvia Núñez del Arco confesó que subestimó tremendamente a Laura Bozzo, y mientras contaba la anécdota le pidió disculpas por ello.

“No hice nada, no moví un dedo por ella, es la verdad. Ella que, como digo, era ambiciosa, pujante, soñadora, como ha sido siempre, encontró la manera de llegar a Telemundo”, acotó Jaime Bayly, quien señaló que tanta es la admiración que sienten en Estados Unidos por Laura Bozzo, que una vez el dueño de una pizzería se resistió a atenderlo porque había hablado mal de la peruana. “Yo le dije, estás bromeando”, contó.

“Nos echaron como dos perros sarnosos, no nos quisieron servir unas pizzas porque el señor amaba a Laura Bozzo”, acotó, en referencia a él y Silvia Núñez del Arco.

Recordemos que fue Jaime Bayly quien acusó a Laura Bozzo de usar panelistas falsos y contratar a menores de edad para que sean parte de su programa.