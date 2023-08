Jaime Bayly habla con dolor a un año de la partida de Diego Bertie: “Sentí que mi destino era amarlo”

Jaime Bayly publicó un video de más de 15 minutos en su canal de YouTube, donde relata a detalle cómo conoció a Diego Bertie. Además de cómo inició su romance y cómo terminó. El periodista señaló que fue su gran amor, pese a que el actor haya minimizado este romance en la entrevista que dio a Magaly Medina.

Este 5 de agosto se cumplió un año de la partida de Diego Bertie, y Jaime Bayly no tuvo mejor idea que conmemorarlo hablando de él.

Jaime indicó que su amor se llevó a cabo en medio de la clandestinidad, en un tiempo donde el Perú era conservador y era mal visto que un actor y escritor puedan tener una relación. Es por ello que muchos de sus encuentros se dieron fuera de Lima. Estos se llevaron a cabo en Miami, donde podían ir al cine, a cenar, a la playa y estar tranquilos, sin la presión de la prensa rosa.

“Sentí que había encontrado mi vida, mi destino. Sentí que mi destino era amarlo, estar cerca de él, verlo feliz”, señaló.

Sin embargo, cada uno terminó escogiendo su camino y decidieron alejarse tras iniciar una relación con sus respectivas enamoradas. Tiempo después, Jaime Bayly escribiría ‘No se lo digas a nadie’, una historia de amor entre un actor y un periodista.

A raíz de ello, la prensa empezó a especular, hecho que no lo incomodó a Jaime Bayly, pues ya había “salido del closet” en ese tiempo. Sin embargo, terminó exponiendo a Diego Bertie.

“El actor me perdonó, porque vino a mi programa y yo lo entrevisté. Fue amable conmigo y dijo que había leído la novela. (…) Él no quería decir públicamente que le gustaban los hombres. Yo sí salí del clóset cuando publiqué esa novela (…). El actor se atrevió por fin a salir del clóset, tenía 54 años”, describió.

Jaime Bayly cuenta detalle de su romance con Diego Bertie. (YouTube Jaime Bayly/ IG Diego Bertie)

Jaime Bayly lamentó profundamente que Diego Bertie minimizara su romance la última vez que fue entrevistado. Sin embargo, lo que le dolió aún más es enterarse de que había muerto.

“Me rompió el alma, me partió el corazón, saber que había partido. Sin ninguna duda ha sido una de las personas que más he querido, que más he admirado. El actor vive en mi corazón, estará siempre ahí, lo recuerdo con cariño y admiración. Quiero creer que está en un lugar mejor. Vuela alto, sé feliz”, indicó Jaime Bayly.