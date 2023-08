Así luce Nickol Sinchi luego de sufrir parálisis facial por ataque de ansiedad: “Me dio taquicardia, estaba temblando”

Nickol Sinchi revela por qué le dio parálisis facial | Préndete

Nickol Sinchi, cantante de cumbia de 24 años de edad, preocupó a todos su fans al confirmar que estuvo internada de emergencia del distrito de Chorrillos, el pasado 15 de agosto de 2023, por un fuerte ataque de ansiedad.

Aunque negó que se haya tratado de un derrame cerebral - como aseguraron en redes sociales - la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ admitió que sí sufrió una parálisis facial del lado izquierdo de su rostro.

En una entrevista al programa ‘Préndete’, la cantante aclaró cuáles fueron los síntomas que experimentó y qué habría provocado su hospitalización.

“De repente mi cuerpo desfogó y reaccionó d esa manera. Me dio una crisis de ansiedad, taquicardia y cuando llego al hospital me preguntan si así era mi rostro. Yo no sabía, no me había visto (..) estaba temblando, se me había bajado la presión”, comentó.

¿Qué pasó con Nickol Sinchi?

La exintegrante de ‘Corazón Serrano’ confesó que es la segunda vez que sufre de un ataque de ansiedad. La primera vez que experimentó este episodio fue en octubre del 2022.

“Yo me estreso mucho cuando estoy encerrada. Además, tengo un hijo de 4 años, me preocupaba mucho y me desesperaba mucho porque no podía estar con él, porque hasta hace un año tenía un ritmo de trabajo muy fuerte en la agrupación. Yo veía a mi hijo a los dos meses, al mes, y dentro de todo, la preocupación, la presión, me jugó una mala pasada”, contó Nickol Sinchi al magazine de Panamericana TV.

Superado este incidente, la cantante de cumbia regresó a los escenarios el último finde semana, para deleite de sus fans.

“Estoy en Juliaca, el show tiene que continuar, creo que el mejor remedio es estar ocupada. Hay mucha gente que lamentablemente ve esto de la ansiedad como algo exagerado, es un problema fuerte, solo las personas que lo pasamos pueden dar fe de qué tan feo se siente”, agregó, apenada.

Nickol Sinchi se enlazó en vivo para hablar de la parálisis facial que sufrió hace semanas | Préndete

Finalmente, la artista envió un consejo a todas las personas que sufren de episodios de ansiedad: “No tengan vergüenza en pedir ayuda, para eso están los especialistas, para poder controlar lo que estamos sintiendo o viviendo. Lo que estoy tratando de hacer es no agobiarme por algo tan pequeño”.

¿Por qué un ataque de ansiedad puede provocar parálisis?

El psiquiatra Jorge Lazo comentó que la ansiedad puede venir por dos caminos: algo que sucede externamente, como por ejemplo, un asalto, una amenaza con un arma, un problema; y por algo que nos sucede internamente, “cuando nuestro pensamiento nos dice que algo está mal y tenemos que resolverlo”.

“La ansiedad puede ser leve, moderada y severa. La última puede llegar a provocar una serie de síntomas físicos (…) un ataque de ansiedad puede llegar a una parálisis facial en el sistema neurológico, puede llegar a una cefálea, una migraña intensa que dura hasta 72 horas”, explicó.

El especialista comentó que la ansiedad leve también puede desencadenar una parálisis facial, como lo ocurrido con Nickol Sinchi.

“La ansiedad leve puede haberle provocado esa molesta en la cara, felizmente ha sido pasajero, en todos los casos esto se supera. Puede ser exceso de trabajo, y la preocupación por los hijos aumentan los niveles de estrés”, sostuvo.

¿Cómo llegó Nickol Sinchi a Corazón Serrano?

En entrevista con Carlos Orozco, Nickol Sinchi recordó cómo llegó a Corazón Serrano. Recordemos que, en el 2013, ella tuvo su primera aparición en el ‘Huaralino’ para interpretar una de las canciones de la orquesta como parte de un multitudinario casting.

“Yo tenía 13 años, pero trabajaba de la música desde los 9 años. Ese día era sábado, me trasnoché porque estaba trabajando. No había ensayado nada, pero quería ir. Mi papá me dijo que duerma una hora, me hizo dormir a la fuerza y me llevó. Había una cantidad de chicas, que hoy en día están en agrupaciones conocidas y otras son solistas. Fui una de las finalistas en Lima”, señaló.