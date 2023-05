Nickol Sinchi cuenta cómo llegó a Corazón Serrano y por qué se fue después de 9 años

Nickol Sinchi habló sobre su paso por Corazón Serrano. Youtube / Carlos Orozco

Nickol Sinchi fue una de las vocalistas principales de Corazón Serrano, reconocido grupo de cumbia, durante casi una década. En marzo de 2023, la artista nacional le dijo adiós a la agrupación que la lanzó a la fama, asegurando que deseaba pasar más tiempo con su hijo, fruto de su romance con Jorge Chapa.

En entrevista con Carlos Orozco, la artista nacional recordó cómo fue que llegó a Corazón Serrano. Recordemos que, en el 2013, una desconocida Nickol se subió al escenario del Huaralino para interpretar una de las canciones de la orquesta como parte de un multitudinario casting. Dicho video se hizo viral.

“Yo tenía 13 años, pero trabajaba de la música desde los 9 años. Ese día era sábado, me trasnoché porque estaba trabajando. No había ensayado nada, pero quería ir. Mi papá me dijo que duerma una hora, me hizo dormir a la fuerza y me llevó. Había una cantidad de chicas, que hoy en día están en agrupaciones conocidas y otras son solistas. Fui una de las finalistas en Lima”, señaló.

La primera audición de Nickol Sinchi para Corazón Serrano acumula más de 600 mil vistas en Youtube.

Tras esta primera etapa, la exvocalista de Corazón Serrano viajó a Piura para continuar con las evaluaciones, pero no logró ingresar a la agrupación. Recién en el 2014, Nickol Sinchi fue anunciada como la nueva voz de la orquesta. “Un año después volví a hacer casting, no es que me hayan llamado”.

Su primera presentación oficial con Corazón Serrano se realizó en Plaza Norte. “Yo no sabía nada, nada de los pasos, no conocía a nadie ni a los músicos. Era como una prueba de fuego. Tenía muchos sentimientos encontrados”, precisó.

Nickol Sinchi, en el extremo derecho, junto a sus compañeras de Corazón Serrano. (Instagram/@ corazonserranoperu)

¿Por qué Nickol Sinchi se fue de Corazón Serrano?

Nickol Sinchi resaltó que se fue de Corazón Serrano porque, además de querer pasar más tiempo con su único hijo, deseaba crecer como solista,

“Siento que mi etapa en la agrupación ya había culminado, fueron nueve años de mucho trabajo. Yo siempre he querido algo más, aparte de pasar más tiempo con mi hijo. Mi familia me hizo pensar en eso (en el tema de renunciar). Yo quería seguir creciendo y ver crecer a mi hijo, había muchas cosas que yo no estaba disfrutando. Ahora estoy aprovechando todo el tiempo que no pude estar con él”, manifestó.

Nickol Sinchi habló sobre su salida de Corazón Serrano, donde fue vocalista principal por nueve años.

Luego, añadió entre otra de sus razones: “En la agrupación estábamos full, había mucho trabajo, hubo un momento en el que ya no me sentía bien físicamente. De salud estaba mal, pero los hermanos Guerrero siempre me han apoyado, estaban ahí. Pero ya sentí que era mucho”.

Hoy en día, la cantante de 24 años está enfocada en una empresa familiar dedicada a la música, en donde ella prestará su voz y laborará como administradora.

“Eso es lo ideal, trabajar en familia y pasar más tiempo juntos (...) Siento que así puedo distribuir mejor mis tiempos. Tengo varias colaboraciones que se están preparando, muy bonitas, con artistas que ha mucha gente le gusta. Y no solo es cumbia, me gustaría hacer algo diferente para que el público me vea en otra faceta”, indicó Sinchi.