Tabla de posiciones Acumulada y del Torneo Clausura de Liga 1 Perú previo al inicio de la fecha 11

Tabla de posiciones Acumulada y Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú previo al inicio de la fecha 11 - Créditos: Universitario / Alianza Lima / Cristal.

Hoy sábado 26 de agosto iniciará la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. En esta se vivirán grandes enfrentamientos que podrían cambiar las posiciones de la tabla de la fase 2 como la del Acumulado del campeonato peruano. La jornada se cerrará el lunes 28 de este mes.

Unión Comercio y Academia Cantolao, que pelean por no perder la categoría, abrirán la fecha en Tarapoto. El ‘poderoso de Alto Mayo’ viene de empatar 2-2 ante Alianza Atlético en condición de visitante, mientras que el ‘delfín’ no participó de la última fecha porque descansó.

En el mismo día, dos clubes de la Ciudad Imperial tendrá acción. Primero, Cienciano visitará a Carlos A. Mannucci en Trujillo. Segundo, Cusco FC hará lo propio e irá a Juliaca para enfrentar a Deportivo Binacional. Esta última escuadra se encuentra en zona de clasificación a Sudamericana y buscará asegurar su posición con un triunfo.

Sin duda alguna, el partido más atractivo del sábado será protagonizado por Alianza Lima y Alianza Atlético. Los ‘blanquiazules’, con mucha bajas incluida la del portero Ángelo Campos, querrán aprovechar su localía y el mal momento de su rival de turno, que destituyó a su técnico en los últimos días, para acortar distancias en el Clausura.

El domingo también habrán duelos que prometen. Universitario, que está obligado a ganar luego de su derrota ante ADT y empate con Deportivo Garcilaso en casa, jugará ante Atlético Grau en el calor de Piura. Más allá de la necesidad de los ‘cremas’, será un encuentro especial porque Ángel Comizzo es el entrenador de los ‘albos’.

Luego, Sport Boys vs Deportivo Municipal, un cotejo con mucha historia. Los ‘rosados’ no pueden sumar de a tres desde a seis jornadas y saldrán en búsqueda de romper esa mala racha ante la ‘franja’, la cual no puede regalar puntos por su objetivo de salvar la categoría.

Melgar y Sport Huancayo sostendrán un partido de altura en Arequipa para cerrar ese día. Los ‘rojinegros’ registran tres encuentros sin victorias en casa y se complican en la pugan por el segundo certamen de la Primera División Nacional. El ‘rojo matador’, por su lado, superó a Carlos A. Mannucci y recuperó la senda.

En el último suspiro de la fecha 11 habrá dos cruces en provincia. ADT se medirá ante Universidad Técnica de Cajamarca en Tarma. Asimismo, Deportivo Garcilaso chocará ante Universidad César Vallejo en Cusco. Los locales podrían meterse en la riña por levantar el trofeo del Torneo Clausura, aprovechando el descanso de Cristal.

Tabla de posiciones la fecha 11 del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al inicio de la fecha 11 - Créditos: Captura de Internet.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 2023 - Créditos: Captura de Internet.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Sábado 26 de agosto

- Unión Comercio vs Academia Cantolao (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Cienciano (15:00 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- Deportivo Binacional vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

Domingo 27 de agosto

- Atlético Grau vs Universitario de Deportes (13:00 horas / estadio Municipal de Bernal / Liga 1 Max)

- Deportivo Municipal vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Iván Elías Moreno / GOLPERU)

- Melgar vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

Lunes 28 de agosto

- ADT vs UTC (13:00 horas / estadio Unión de Tarma / Liga 1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs César Vallejo (15:1 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Descansa: Sporting Cristal