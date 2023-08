Alejandra Baigorria lloró en vivo y pidió retirarse de ‘EEG’: “No me siento bien aquí, no quiero estar más”

Esto es Guerra: Alejandra Baigorria lloró en vivo y pidió retirarse del programa | América TV

Esta noche ‘Esto es Guerra’ vivió momentos de tensión con un conflicto dentro del equipo de los combatientes. El equipo rojiverde está viviendo más de un conflicto interno porque los participantes no han logrado llegar a diversos acuerdos y parece que existieran algunas distancias en el interior.

Esta vez, Rafael Cardozo fue el protagonista de un hecho que no fue del agrado de Alejandra Baigorria y esto fue la excusa perfecta para que la popular ‘Rubia de Gamarra’ estalla y evidenciara todas las molestias que tiene dentro del equipo. Por ello, no dudó en señalar que no estaba de acuerdo con la capitanía de los combatientes.

Por otro lado, fue consultada sobre si elegiría a Pancho o a Rafael como su capitán, en ese momento señaló que no confiaba en ninguno de los dos y que no escogería a ningún varón de su equipo para tomar este importante puesto. Sin embargo, afirmó que solo tomaría la edición de escogerse ella misma para el puesto.

En medio de sus quejas y señalando que a sus compañeros no les importa el grupo y mucho menos como ella misma se pueda sentir, no pudo con sus emociones y terminó rompiendo en llanto frente al micrófono ante las miradas de todos los presentes.

Alejandra Baigorria se quebró en Esto es Guerra. (Captura América TV)

Alejandra pidió retirarse de ‘Esto es Guerra’

Mientras hablaba, Alejandra Baigorria se frustró y se quebró en vivo. La participante expresó todos los errores que tendría su equipo, entre ellos que nadie piensa en grupo y que cada uno solo busca lo mejor de forma personal. Todas estas actitudes habrían avivado el deseo de que la participante decida dar un paso al costado en el programa y pida en vivo su retiro.

“Este equipo está así porque todos son individualistas y la verdad que yo no me siento cómoda aquí. Mi rendimiento es pésimo por mí y porque yo me siento mal. Yo no me siento bien aquí, yo no quiero estar más y de verdad no quiero perjudicar a los combatientes y me quiero ir del programa”, señaló mientras lloraba.

Tras ello, mencionó que tenía pensado tener esta conversación con el equipo de producción fuera de cámaras, pero que todo lo que había pasado desencadenó que terminara mencionándolo en vivo. “Quería hablarlo después con el productor, pero de verdad ya no, ya esto no es broma para mí, yo no me siento bien”, agregó.

Alejandra Baigorria se quejó en vivo en Esto es Guerra. (Instagram)

Además, comentó que sus compañeros no sienten la misma pasión que ella a la hora de competir, por lo que ni siquiera se siente el compañerismo cuando ganan y decidió compararlos con sus rivales que son los Guerreros. “No siento la pasión, no celebro ni un punto y es porque el equipo es un completo desastre, no hay camiseta, no hay garra. No se siente como se sentía en los Guerreros, gritan puntos, todos se quieren, todos se apoyan es diferente”, refirió la empresaria textil.

Finalmente, lanzó un duro comentario en contra de algunos de sus pares. Aseguró que están llegando al programa solo por cumplir con su trabajo y que se ha perdido la esencia de la competencia que a ella le gusta. Incluso señaló que ella está allí por la pasión que tiene y lo que realmente significa este reality de competencia. “Aquí la gente viene a cobrar su sueldo y a irse. Yo vengo aquí porque a mí si me gusta esto es guerra, yo amo y me duele no tener esa pasión que tenía siempre. Nadie siente nada en la competencia”, finalizó bastante emotiva.