Alejandra Baigorria y Onelia Molina: todos los enfrentamientos que tienen en ‘EEG’ y que llegan a los golpes

En los últimos episodios de ‘Esto es Guerra’, ha sido evidente la rivalidad entre la guerrera Alejandra Baigorria y la combatiente Onelia Molina. Estos enfrentamientos escalaron en intensidad, llegando incluso terminando en enfrentamientos físicos en más de una ocasión. La tensión entre ellas es notable, generando una incómoda no solo entre sus compañeros, sino también en la audiencia que sintoniza el programa en vivo.

Uno de los juegos más conflictivos en la historia del show es “Torta en la cara”, el cual fue el epicentro de numerosas disputas. Como protagonistas estuvieron la pareja de Said Palao y la chica arequipeña. En un intento de embarrarse mutuamente con crema chantilly en el rostro, la situación se descontroló y ambas combatientes terminaron en el suelo dándose golpees y jalándose de los pelos. La seriedad del incidente fue tal que Renzo Schuller, preocupado, intervino exclamando “es suficiente”.

Una vez que las integrantes de ‘Esto es Guerra’ fueron separadas, Alejandra Baigorria dejó en claro su intención de tomar represalias contra Onelia. Esta amenaza se debió a que la pareja de Mario Irivarren perdió el punto para su equipo en medio del altercado, lo que evidentemente desencadenó su frustración.

“Uno tiene que saber perder. La picona fue ella porque yo le tiré la torta de forma correcta. Salió perdiendo ella, pues. Está jugando con fuego, pero tengo que destacar que es una chica inteligente, sabe con quién hacerlo y para qué hacerlo. Yo ya tengo experiencia en esto, ella es una calichina”, dijo a ‘América Espectáculos’.

En otras competencias, se pudo observar la intención de la empresaria de agredir a la participante arequipeña, llegando incluso a dar codazos y acorralarla contra la pared. No solo en una oportunidad quedó registrada esta agresión, sino que son constantes estos enfrentamientos entre ambas.

En el juego donde hay roce entre ellas, Baigorria le obstruye el paso, le pone el pie o utiliza el dado para darle golpes. Todo ello provocó que los demás competidores se quejaran de su juego brusco, y finalmente, Baigorria terminó llorando y se fue del set.

¿Cómo empezó la rivalidad entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina?

El primer enfrentamiento entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina ocurrió durante el regreso de la pareja de Said Palao a ‘Esto es guerra’. Alejandra estuvo lesionada durante unos meses y al regresar anunció que eliminaría a cuatro personas del programa, incluida Onelia Molina, porque sentía que “no estaban valorando la camiseta”.

El 12 de junio, en un circuito, Alejandra logró vencer a la empresaria, lo que la enfureció, y le dijo que si quería armar su espectáculo, lo hiciera con Mario Irivarren y Facundo Gonzales, y que no la involucrara a ella. A lo que la pareja de ‘la calavera coqueta’ respondió que solo había ingresado al programa para causar problemas y que iba a silenciar a sus detractores.

Las cosas entre ellas se pusieron más tensas luego que ‘La Patrona’ fuera mandada al equipo de los Guerreros. Entre lágrimas, la empresaria textil indicó que deseaba estar en el equipo rojiverde para cobrarse una revancha. “Me duele y lloro porque me esforcé”.

Onelia Molina se quedó con la camiseta de los Combatientes y recalcó que deseaba quedarse allí hasta la gran final. “Las personas que apostaron por mí fueron los Combatientes. Yo también (soy camiseta)”, expresó la modelo, negándose rotundamente a cambiar de equipo con Baigorria.

“A pesar de que llevas 6 meses aquí, yo he sido combatiente durante 11 años. No fue por elección que te convirtieras en combatiente, fue mi elección y, lamentablemente, perdí. Si tú no deseas darme esa oportunidad, tendrás tus razones para no permanecer en los guerreros. Es tu decisión y la respetaré. Yo fui pionera en Combate, no podemos comparar nuestras trayectorias”, respondió molesta Alejandra Baigorria.