Poder Judicial condenó a Michael Urtecho, el primer congresista ‘mocha sueldo’, a 22 años y cinco meses de prisión

Michael Urtecho, excongresista de Solidaridad Nacional, fue acusado de recortar los salarios de sus trabajadores en el 2013.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado, decidió la mañana de este jueves 24 condenar a Michael Urtecho, el primer congresista señalado de recortar salarios a su personal, a 22 años y cinco meses de prisión efectiva. La sentencia se debe a que se comprobó que cometió los presuntos delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.

Adicionalmente, en la audiencia judicial se leyó que Urtecho Medina también sea inhabilitado por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, el exlegislador no es el único que recibió una pena: a su actual esposa, Claudia Gonzáles, también se le dictó 28 años de cárcel por haber sido su cómplice.

El caso Urtecho resulta ser el primero en el que un exlegislador termina recibiendo un castigo de la justicia por tratar de favorecerse de los sueldos de sus trabajadores.

En el 2013 estalló el escándalo tras una serie de reportajes que daban cuenta que el entonces integrante de la bancada de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) le quitó un porcentaje de su dinero a sus colaboradores en 2006, 2007, 2009 y 2010. Aproximadamente, se benefició con más de 430 mil soles.

🔴#EnVivo | Adelanto de fallo contra el excongresista Michael Urtecho y Claudia Gonzáles por el delito de concusión 🔴#EnVivo | Adelanto de fallo contra el excongresista Michael Urtecho y Claudia Gonzáles por el delito de concusión Desde: Sala Penal Especial de la Corte Suprema Jueces: Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Inés Villa Bonilla y José Antonio Neyra Flores Posted by Justicia TV - Poder Judicial del Perú on Thursday, August 24, 2023

Ante las graves imputaciones, Urtecho trató de disculparse por haber mancillado el nombre de Dios.

“El ser humano comete muchos errores, graves y de cualquier índole, y ¿sabes qué es lo más difícil?, reconocerlo, por miedo, por susto, por el qué dirán. Hasta el viernes yo no decía la verdad, como cristiano he permitido durante varios días que se mancille el nombre de Dios, he caído en mentira, pero ya no puedo aguantar más esto”, dijo durante su presentación en un programa de televisión.

“Ya le he pedido perdón a Dios. Se cometió un error en 2006, 2007, 2009 y 2010, por pedir apoyo a los trabajadores a través de sus tarjetas de débito. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima”, agregó. Sin embargo, su arrepentimiento no fue suficiente.

Urtecho terminó expulsado de Solidaridad Nacional. Luego, la Comisión de Ética lo suspendió 120 días para que ejerza sus funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recibió su caso y recomendó desaforarlo e inhabilitarlo por 10 años de la función pública, lo cual se llegó a concretar en diciembre del 2013.