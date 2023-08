Rosselli Amuruz presenta una nueva denuncia constitucional contra Digna Calle para que sea inhabilitada por 10 años

Rosellí Amuruz es la segunda parlamentaria que presenta una denuncia constitucional contra Digna Calle.

La tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, informó este jueves que presentó una segunda denuncia constitucional contra su colega Digna Calle (Podemos), quien se encuentra de licencia en Estados Unidos desde hace más de seis meses en vez de estar en el Perú para cumplir con sus labores legislativas.

Te puede interesar: Digna Calle, la congresista que lleva seis meses fuera del país, ha solicitado 60 días más de licencia

En el escrito, presentado por la también integrante de Avanza País, se menciona que Calle habría cometido la comisión de los presuntos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad al ausentarse de sus labores. Por ello, propone que sea inhabilitada por diez años de la función pública.

La denuncia contra Calle ahora será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que aún no tiene titular definido tras la salida de Lady Camones.

Te puede interesar: Kelly Portalatino denuncia constitucionalmente a Digna Calle por abandono del cargo de congresista

Se supo que Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mantendrá la presidencia de este grupo, por lo que en los próximos días designará al integrante de su grupo que se encargará de liderarla para el periodo de sesiones 2023-2024.

La denuncia constitucional de la congresista Rosellí Amuruz contra Digna Calle.

Nueva denuncia

La denuncia de Amuruz se suma a la planteada ayer por Kelly Portalatino, de Perú Libre, que también apuntó contra Digna Calle.

Te puede interesar: “Me parece una conchudez”: Congresistas critican a Digna Calle por solicitar 60 días más de licencia

En el documento remitido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, la perulibrista también pidió la inhabilitación por tres años para el ejercicio de gestión pública en contra de la parlamentaria de Podemos Perú.

Entre los argumentos considerados por Portalatino se encuentran como “incompatibles con el ejercicio parlamentario”, mencionó que “si bien, la congresista, en su defensa señala que ha tramitado su licencia sin goce de haber, en algunas ocasiones asistió de forma virtual para votar durante los Plenos, hechos que podrán corroborarse cuando la Comisión verifique el registro de asistencias y votaciones que el Congreso archiva”.

“Otro de los hechos que puede inferirse de las licencias tramitadas y obtenidas, es que nos encontramos frente a un contexto de residencia, pues la referida congresista, radica temporalmente en otro país (Estados Unidos), allí cuenta con arraigo familiar y laboral, pues realiza transacciones como es el caso de la venta de su casa en Florida en el año 2022, a la empresa de su esposo, según el reportaje difundido por el Dominical Cuarto Poder”, se lee en el documento.

Denuncia constitucional contra Digna Calle por ausencia en el hemiciclo.

“La colega [Digna Calle] no está generando una representatividad, legislando o fiscalizando a tiempo completo. No hay ninguna información de que la licencia sea por enfermedad, lo cual sería con justa razón. No podemos permitir que una congresista que ha sido designada para esas tres prerrogativas hoy esté en el extranjero y no trabajando de acuerdo a la norma establecida”, dijo Portalatino en declaraciones a RPP Noticias sobre las motivaciones que la llevaron a denunciar a su colega de Podemos.

La integrante de Perú Libre solicitó también que sea la SAC que tome cartas en el asunto de Digna Calle con el fin de que su caso no se utilizado para mellar la imagen del Parlamento ante la opinión pública.

“Ya no podemos permitir que se siga mellando la imagen del parlamento, el pueblo no lo merece. En primer lugar, esperemos que en el menor tiempo posible se pueda hacer esta indagación e investigación y se lleve un informe correcto con una conclusión objetiva. No queremos dañar a nadie, pero que también quede un precedente”, finalizó.

Licencia denegada

Ayer se supo que se rechazó la solicitud de Calle para que se le diera una nueva licencia por 60 días. Esto ha sido ampliamente criticado por parlamentarios de diversas bancadas. Sin embargo, si bien su pedido no fue aceptado, al final no recibirá ninguna sanción.

“Supongamos que el Consejo Directivo le rechace la licencia. Ella va a estar con licencia rechazada, es decir, ausente. ¿Qué pasa cuando el parlamentario está ausente? Se descuentan de tus saberes, pero en este caso, ella ya renunció al sueldo y aun así nada le prohíbe continuar participando como lo ha estado haciendo”, explicó José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, en diálogo con Infobae Perú.