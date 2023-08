Magaly Medina cuestiona a Eyal Berkover por no mostrar pruebas contundentes contra Alfredo Benavides y André Castañeda (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición más reciente de su programa “Magaly TV La Firme”, la periodista Magaly Medina abordó las declaraciones del modelo israelí Eyal Berkovel, quien calificó de ‘pedófilos’ al actor cómico Alfredo Benavides y al exconcursante de reality André Castañeda. El modelo extranjero expresó en sus redes sociales que estaba reuniendo pruebas para “desenmascarar” al popular ‘Niño Alfredito’ y al excompetidor de ‘Combate’. Sin embargo, la versión de los hechos es diferente, según la periodista.

En este contexto, la comunicadora presentó evidencia de cómo uno de sus reporteros entrevistó al modelo a través de mensajes de WhatsApp. Contrariamente a modificar su relato, el exconcursante de reality sorprendió al reiterar sus acusaciones en contra de sus excolegas de trabajo. Además, optó por no compartir las pruebas que afirmaba tener con el programa de Magaly Medina.

“Puse todo en mi Twitter bro, estoy buscando los chats y las conversaciones de hace mucho tiempo, como 7 - 8 años. Lo que yo sé, toda la gente de la noche y de la farándula lo sabe. No dije algo extraño para nada. Quizás para el público. Los que están en el círculo de la tele saben todo, y cosas peores”, dijo en un inicio el modelo israelí para uno de los ‘urracos’ en el programa del 23 de agosto.

Magaly Medina crítica a Eyal Berkovel por no mostrar pruebas en contra de André Castañeda y Alfredo Benavides. (Composición: Infobae)

Magaly Medina critica a Eyal Berkovel por falta de pruebas

Tras ese intercambio, Eyal Berkovel no retomó la comunicación con el periodista, lo cual causó indignación en Magaly Medina. La conductora no vaciló en expresar sus críticas hacia esta actitud, ya que considera que no es apropiado emitir acusaciones sin pruebas y calificar a alguien de “pedófilo”.

“Una persona que quiere denunciar algo con pruebas, realmente haciéndolo responsablemente, lo hace mostrando. Muestras hechos y cosas que podrían confirmar las acusaciones tan graves que él está haciendo, de lo que contrario, yo podría pensar que Eyal Berkover es solamente un mono con metralleta de los que ya existen varios”, dijo en un inicio Magaly una vez que pasó su informe.

La periodista recuerda el episodio en el que Eyal y André Castañeda compitieron por el amor de Poly Ávila, insinuando que esta situación podría ser el motivo detrás de una posible venganza por parte del modelo israelí. La comunicadora también expresa su descontento al señalar que el modelo está utilizando de manera “cobarde” su país de origen, Israel, que carece de tratados de “extradición”, como un refugio para poder seguir difamando, sin mostrar pruebas.

“Si tú quieres vengarte de alguien, si tú quieres tomar revancha de alguien porque no te cae o se pelearon, tienes que fundamentar eso, no puedes cobardemente usar un país, que es Israel, porque ahí él es inmune, ahí la ley del Perú no le va a alcanzar, así lo quieran denunciar por difamación, además, Perú con Israel no tiene un convenio de extradición”, mencionó. “Tú puedes imaginar todo, pero no puedes acusar de delitos a personas sin tener fundamentos (...)”, agregó.

Magaly Medina espera que Eyal Berkover tenga pruebas de lo que dice. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Eyal Berkovel de André Castañeda y Alfredo Benavides?

Hace poco, el modelo Eyal Berkover hizo una acusación pública contra Alfredo Benavides mediante su perfil en Twitter, alegando que estaría involucrado en un caso de pedofilia.

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida, la Tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, escribió en su plataforma.

El modelo isaraelí tambien señaló que llegó a pelearse con el integrante de JB en ATV al haberlo enfrentado. “Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, indicó en su post.

“Tiene plata, bastante. Y todos los domingos cerró una mesa en ‘Barranco Bar’ de ahí llevaba a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años, que abusó de ellas por su plata y fama, y por la pobreza de las chicas. Un peligro a la sociedad, toda la farándula lo sabe”, añadió el exchico reality.

En referencia a André Castañeda, Eyal manifestó que también lo relaciona, en apariencia, con un incidente de “pedofilia” y acusó al exconcursante de reality de haber “abusado a niñas inocentes”. Además, el modelo israelí señaló que André habría tenido una presunta relación amorosa con Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la ‘Chola’ Chabuca.