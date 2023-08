Magaly Medina no descarta participar en una nueva temporada de ‘La Casa de Magaly’: “Me meto también”

Magaly Medina no descarta participar en su reality 'La Casa de Magaly'. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme, transmitida el 23 de agosto, la conductora Magaly Medina tuvo como invitado al reconocido maquillador Carlos Cacho. Durante la entrevista, discutieron su experiencia de convivencia con otros participantes en el reality ‘La Casa de Magaly’, así como la controversia con ‘La Uchulú’, que ha generado críticas desfavorables.

Sin embargo, a pesar de las reacciones negativas, el amigo de Gisela Valcárcel afirmó haberse sentido muy a gusto durante su participación en el programa. Es en ese momento, donde la figura televisiva de ATV hizo un anuncio sorprendente y es que no descarta participar de una nueva temporada de su reality.

De acuerdo con la periodista, ha habido diálogos con su productor, Patrick Llamo, acerca de la posibilidad de formar parte de una nueva temporada del reality. Al parecer, le agradó el ambiente tranquilo que ha caracterizado a esta nueva secuencia, además de las interacciones entretenidas de los personajes del mundo del entretenimiento local, conocido como ‘Chollywood’.

Carlos Cacho habla del trato que le ha dado a Uchulú en la Casa de Magaly. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo le he dicho a Patrick que la próxima casa que hagamos, si es que la hacemos, me meto también”, comentó la comunicadora mientras compartía su característica risa, en presencia de Carlos Cacho. Es esencial destacar que este comentario fue realizado en tono de broma, aunque podría causar sorpresa entre sus leales seguidores si en verdad decide tomar esa decisión.

Por otro lado, Cacho habló del trato que le dio a la influencer, pero se refirió más al look adoptado por el cantante Patricio Suárez Vertiz. “Le digo ‘bebita’ con mucho cariño para que no se resienta porque ya sabes que muchas se ofenden”, sostuvo en un inicio sobre como se expreso con ‘Uchulú’.

Es ahí, donde Magaly Medina comparte las imágenes del baile que hizo Carlos junto a Patricio y Samahara Lobatón. “¿Qué es eso?, lo que pasa es que estábamos un poco ‘entonaditos’. Porque además Patricio, que se encargó de hacer las parrillas las dos veces (en la casa) que hizo, además lo hace estupendo, me daba de beber y me daba de beber y bueno nos empilamos”, agregó sobre su participación.

“Bueno, la verdad que no tenía otra pareja de baile, que Patricio fue el único que se atrevió a bailar conmigo como y además que como es amigo de tantos años y lo quiero tanto de verdad que me aguanté sus botas con bata y me animé a bailar”, sostuvo sobre la amistad que tiene con el hermano de Pedro Suárez Vertiz. Como se logra apreciar en el clip, el estilista solo le baila al rockero.

Carlos Cacho y Patricio Suárez Vértiz junto en 'La Casa de Magaly'.

Carlos Cacho no critica look de ‘bata y botas’ de Patricio Suárez Vértiz

En otra parte de la entrevista, Magaly Medina le consulta: ”Cómo es que no le dijiste a él que se saque la bata y las botas?”, dijo la periodista a Carlos Cacho por no criticar su look de ‘bata y botas’ de Patricio Suárez Vértiz en la piscina.

Cacho no dudó en responder: “Yo te voy a decir con sinceridad Magaly, que él tiene el estilo de rockero antiguo, mantuvo las botas puro vintage. Porque además recuerda en los capítulos de la famosísima serie ‘Días felices’ Fonsi mantenía Incluso en la playa, en botas, entonces creo que se logró el cometido porque no se sacó ni los lentes ni el gorrito del sexy Halloween”, finalizó entre risas.