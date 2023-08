Quién es el Eyal Berkover y cuál es la verdad razón por la que abandonó el Perú

Eyal Berkover

Aunque se encuentra en Israel, Eyal Berkover ha puesto de cabeza la farándula local con sus fuertes acusaciones contra Alfredo Benavides y André Castañeda. Según mencionó el modelo extranjero en sus redes sociales, está juntando todas las pruebas necesarias para ‘desenmascarar’ al popular ‘Niño Alfredito’ y al excompetidor de ‘Combate’.

Te puede interesar: Eyal Berkover mostrará testimonios clave contra Alfredo Benavides: “Recibo amenazas de muerte”

“No hago esto porque pienso volver o porque quiero ofertas de trabajo, a mí me va súper bien. Nadie habla (sobre Alfredo y André) porque le faltan huevos. También porque saben que perderán su trabajo o porque enfrentarán a gente con mucho poder y mucha plata. Ya saben cómo es en Perú, con contactos y plata, puedes comprar a todos… y hasta salir de la cárcel”, mencionó.

Tras ello, Eyal Berkover informó que está recibiendo amenazas de muerte desde que hizo unas polémicas publicaciones contra Alfredo Benavides, a quien acusó de supuesta pedofilia. “Dicen que llegarán a Israel y un montón de cosas feas”, aseguró el exchico reality.

Eyal Berkover anuncia que mostrará pruebas contra Alfredo Benavides y André Casañeda. (Instagram/@eyal_berkover_)

¿Quién es Eyal Berkover?

Eyal Berkover es un modelo israelí de 34 años, reconocido a nivel nacional por su participación en los realitys de competencia ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’. Antes de ingresar a la TV peruana, trabajó como modelo, actor y sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel. Viajó a varias países de Latinoamérica con los ahorros que juntó con sus amigos.

Te puede interesar: Eyal Berkover causa revuelo con nuevas revelaciones sobre Alfredo Benavides: no reconoce a su hijo y le debe a Álvaro Stoll

Durante su paso por el Perú, fue vinculado sentimentalmente con Nicole Faverón, Patricia Redelius, Andrea Vélez, Poly Ávila, Alexandra Méndez y la argentina Nair Bravo.

En julio de 2017, el modelo fue detenido en Miraflores por la División de la Policía de Extranjería al tener una orden de expulsión del país por irregularidades en su situación migratoria. Durante la intervención, se produjo una gresca entre Eyal Berkover y los agentes del orden. Pronto, la Cancillería reconoció que no debió ser detenido y afirmó que podía quedarse en el país hasta que se resolviera su pedido de refugio.

Eyal Berkover fue un popular chico reality en Perú. (Instagram/@eyal_berkover_)

¿Por qué Eyal Berkover abandonó el Perú?

Aunque se especuló que Eyal Berkover le dijo adiós al Perú por problemas con Migraciones, lo cierto es que el modelo israelí se marchó en el 2019 porque le llegó la propuesta de participar en el reality ‘Sobrevivientes VIP Israel’.

Eyal Berkover en el programa 'Survivor Israel'. (Instagram/@eyal_berkover_)

Las acusaciones de Eyal Berkover

A través de su cuenta de Twitter, Eyal Berkover acusó a Alfredo Benavides de supuesta pedofilia.

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la Tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, escribió en su plataforma.

Las fuertes acusaciones de Eyal Berkover contra Alfredo Benavides. (Twitter)

Por otro lado, señaló que llegó a pelearse con el hermano de Jorge Benavides por lo que, supuestamente, hacía. “Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, indicó en su post.

Te puede interesar: La fuerte acusación de Eyal Berkover contra Alfredo Benavides: “Lo que hace no es legal”

“Tiene plata, bastante. Y todos los domingos cerró una mesa en Barranco Bar de ahí llevaba a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años, que abusó de ellas por su plata y fama, y por la pobreza de las chicas. Un peligro a la sociedad, toda la farándula lo sabe”, añadió el exchico reality.

Eyal Berkover también arremetió contra André Castañeda. (Instagram/@andrexxx111)

Sobre André Castañeda, Eyal indicó que también está, presuntamente, implicado en un caso de “pedofilia” y de “abusar a niñas inocentes”. También señaló que el exchico reality tenía un supuesto romance con Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la ‘Chola’ Chabuca.

El excompetidor de ‘Combate’ negó todo. “Si tiene pruebas que las presente. Es un pobre picón que no soporta que lo sacaron del país. Es fácil difamar cuando no estás en el país y no vas a regresar. Seguro está difamando para ver si alguien le da algunos dólares por hacer escándalo”, precisó al diario Trome.