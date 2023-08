Robotín feliz por última función junto a Dayanita en el circo: “Espero no verla jamás, no me llevo bien con ella”

Robotín afirma que no soporta actitud de Dayanita en el circo | Espectáculos

No soportó más. El cómico Alan Castillo, mejor conocido por su simpático personaje ‘Robotín’ anunció la última función de ‘El Circo de las Estrellas’, alentando a sus seguidores a unirse a este cierre que promete sorpresas. No obstante, durante su entrevista en el programa ‘+ Espectáculos’, el comediante también compartió que esta conclusión marca el fin de su colaboración con Dayanita. ¿Cuál fue el motivo detrás de esto?

Asimismo, el artista subrayó la importancia de mantener una imagen profesional y de aparentar una relación cordial en el escenario con la exintegrante de ‘JB en ATV’. Sin embargo, durante su intervención con los conductores, expresó abiertamente la incomodidad que experimentaba al trabajar junto a la influencer. Incluso, la expareja de Robotina alzó su brazo como un gesto de celebración tras poner fin a esta etapa de colaboración laboral.

“Ya nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo”, dijo en un inicio el comediante, mientras interactuaba con los conductores de ‘+Espectáculos’. En todo momento el artista mencionaba que no era broma, como muchos especulaban.

Robotín comenta que piensa dejar el personaje por un tema de salud. (Foto: Instagram)

Es por ello, que Alan Castillo afirmó que una cosa era el trabajo profesional de ambos en el escenario, y otra es la amistad que no existía. “Hemos congeniado muy bien por trabajo y hoy acaba y espero no verla jamás. No es broma, pero por chamba y profesionalismo estamos ahí. Nos damos la mano, pero nada más”, acotó.

Por otra parte, el actor cómico mencionó que la función final de su circo ‘El Circo de las Estrellas‘ será este 22 de agosto y que invitaba a todos a cerrar este espectáculo con dos funciones.

“Hoy es el último día de circo Pero tengo una noticia espectacular Solo por hoy porque ya nos vamos la entrada general, hoy la dejamos a 10 nuevos soles, a 10 ‘luquitas’ como para que no se pierdan el espectáculo, estamos en el Mall Plaza Bellavista. El día de hoy tenemos las dos últimas funciones 5:30 y 8:30 de la noche y nos vamos”, comentó sobre su función de circo.

El circo de las estrellas: Peruanidad. (Foto: Instagram)

¿Por qué se pelearon Dayanita y Robotín?

Hace poco, en el canal de YouTube “Tú Quieres Show”, Dayanita detalló que su conflicto con el comediante comenzó debido a una intensa discusión que tuvieron. Esta surgió a raíz de que ella no pudo asistir a un evento donde se suponía que sería invitada por Robotín. “Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa (JB en ATV), yo no pude llegar al show y me reventaban el teléfono. Yo no contesté la llamada porque yo ya le había explicado que no podía llegar y que me disculpe”, dijo la influencer.

Según las declaraciones de exintegrante de ‘JB en ATV’, Robotín empezó a ventilar por las redes sociales que ella era una persona irresponsable y malagradecida. “Me empezó a insultar de todo, pero yo no soy a responder a nadie. ¿Para qué darle, de qué hablar? (...) Me trató de lo peor y supuestamente puso los pantallazos de que yo no fui al show. Yo no podía a hacer nada”.

Luego de ello, los comediantes Dayanita y Robotín no se llevan nada bien tras pantallas. De hecho, ni siquiera se dirigen la palabra cuando se cruzan en los canales de televisión, como así lo ha afirmado la exintegrante de ‘JB en ATV’ en una reciente entrevista con ChiquiWilo.

“No es que me crea, pero donde yo lo vea no lo saludo. Pasa por mi costado y es como si nada. Cuando algo me hacen, yo no hablo más (...) Pero a la que sí saludo es a Robotina, le digo ‘Hola, qué tal’ por respeto, porque ella no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo soy muy profesional”, aseveró la cómica.