Robotín sufrió aparatosa caída durante presentación en ‘circo de las estrellas’

Robotín sufrió una impresionante caída en primera presentación en Circo. (Fuente: Tiktok)

De malas. El popular Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, experimentó un espectacular traspié durante su primera actuación en el ‘circo de las estrellas’, dejando asombrados a más de uno de su público espectador. Como era de esperarse, dicho momento fatídico se ha vuelto viral en las redes sociales, en especial en TikTok.

Te puede interesar: Alfredo Benavides quiere a ‘Robotina’ en JB en ATV: “Tiene condiciones”

En el clip, se logra apreciar al cómico iniciar su ronda muy feliz, sin esperar la aparatosa caída que protagoniza más adelante y que lo hace hasta desaparecer del escenario por varios minutos. En un inicio, los presentes en el espectáculo pensaron que esta situación era parte de la presentación del simpático Robotín y soltaron unas cuantas carcajeadas.

Sin embargo, otros usuarios mostraron preocupación por el divertido personaje y no duraron en generar diversas reacciones. Vale indicar que, el artista hasta ahora no se ha pronunciado sobre el accidente que tuvo. “¿Se descompuso el robot”, “Se va a caer”, “Que lo sobe la Robotina”, “Qué es este suceso”, “Desapareció”, “No puede ser”, “Le dolió hasta el alma”, “Ahí te va ‘San Pedro’”, “Pobre Robotín”, “Fue un gran espectáculo”, “Eso no se hace, no vale reírse”, “Se le acabó la batería”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores en TikTok.