Mariella Zanetti arremete contra Magaly Medina: “Hay que ser desgraciada para lucrar con la desgracia ajena”

Mariella Zanetti responde a Magaly Medina.

Mariella Zanetti no se quedó callada y respondió sin pelos en la lengua a Magaly Medina. La participante de ‘El Gran Chef Famosos’ no pasó por alto que la figura de ATV diera un comentario en el que trataba de minimizarla y se fue contra ella aclarando que no tenía pruebas de lo que decía.

Todos estos dimes y diretes iniciaron después de que la ‘Urraca’ emitiera las imágenes de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla con otra mujer identificada como Mariana de la Vega. Ante estas imágenes, Mariella Zanetti afirmó que si Magaly hubiera tenido información completa no hubiera dudado en sacarla; sin embargo, lo que mostró no evidenciaría una infidelidad.

Tras las declaraciones, Medina señaló que ella sabe como hacer su trabajo, por lo que la actriz cómica no tendría ni idea de cómo conseguir información de las cámaras de seguridad de un hotel tan exclusivo, alegando que es probable que ni siquiera los frecuente.

Ante ello, Mariella Zanetti decidió dar su respuesta. La expareja de Farid Ode estuvo de invitada en el programa ‘Café con la Chévez’ de Trome donde habló de todo, pero era inevitable que no se pronuncie al respecto. Sobre Magaly Medina, fue muy tajante y la retó a tener pruebas de lo que decía sobre ella.

Mariella Zanetti respondió a Magaly Medina. (Captura Trome)

“Ella debe tener imágenes mías entrando y saliendo de hoteluchos. Ella dice que siempre habla con pruebas. Supongo que tendrá pruebas de eso. Yo no recuerdo haber ido a algún hotelucho. En conclusión con ese tema, yo solo tengo algo que decir: hay que ser bien desgraciada para lucrar con la desgracia ajena”, comentó al inicio.

Luego de ello, no dudó en hablar de la forma de ser de la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’. Señaló que debe ser una persona pobre de corazón por lucrar con la desgracia de los demás. Además, remarcó que nadie tiene derecho en hacer públicas estas situaciones familiares.

“Hay gente que es tan pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero y a veces necesita mostrar marcas o la riqueza que tiene, para no mostrar la riqueza que tiene por dentro. A quien le caiga el guante que se lo chante... Yo no voy a ser hipócrita, no estoy de acuerdo en que se meta en la vida personal de las personas, así cometan errores. Por último, te pueden ser infiel, pero si no quieres que los hijos se enteren, porque no quieres que cambie la imagen del papá. ¿Quién eres tú para hacerlo público? Me da mucha pena la familia”, sentenció al respecto.

Mariella Zanetti se confesó en el programa de Youtube 'Café con la Chévez', de Trome

¿Qué dijo Magaly Medina de Mariella Zanetti?

Después de que Mariella Zanetti cuestionara las imágenes que emitió Magaly Medina sobre Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega, la conductora de ATV salió a defenderse y dejó claro que su equipo sabe cómo hacer investigación. Ante ello, decidió hacer una comparación y dejó entrever que la exvedette no tendría ni idea de cómo funciona un hotel como el Westin debido a que ella solo habría frecuentado ‘hoteluchos’.

Incluso, cuestionó su capacidad para entender las cosas y la tildó de machista. “Esos que seguramente le pagas al cuartelero 20 soles y te da todo el registro, estamos hablando del Westin, no de los hoteles a los que ella va, la mujer tiene que tener dos dedos de frente, un poquito de neuronas no le haría mal, esa es la mentalidad machista que siempre ha existido”, expresó la popular ‘Urraca’. Estas fueron las palabras que desataron la furia de Zanetti.