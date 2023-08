José Peláez se muestra profundamente enamorado de su pareja: “Desde que estoy con ella trato de hacer lo mejor posible”

José Peláez habla por primera vez de su novia | La Lengua

José Peláez, el carismático conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, programa que se transmite por Latina, contó cómo comenzó su relación con su actual pareja, de nombre Alejandra de La Flor. Durante una entrevista en el canal de YouTube ‘La Lengua’, el conductor de TV contó detalles inéditos de su romance.

Cabe indicar que Peláez no suele mostrar a su novia en redes sociales, por lo que son muy contadas las veces que publica alguna fotografía o videos al lado de ella.

“Solo hay una cosas disfruto más que hacer las cosas que amo. Hacerlas con Ale”, escribió el pasado 14 de febrero, junto a una serie de imágenes de viajes y carreras de maratón al lado de su novia.

¿Qué dijo José Peláez sobre su novia Alejandra?

En la edición del pasado 21 de julio, José Peláez recordó que conoció a su novia en plena pandemia por el COVID-19. Pese a las estrictas medidas de bioseguridad, el artista se las arregló para pasar momentos junto a ella.

“Ale, mi novia, es un amor de pandemia y no la conocí en Tinder ni en otra plataforma digital. Salíamos de vez en cuando, en reuniones pequeñas, con unos pocos amigos”, reveló en entrevista a Jesús Alzamora.

Peláez explicó que su pareja lo apoya en todos sus proyectos personajes, como televisivos. Además, comparten la misma pasión por el running:

“Hoy en día sí, tengo mi enamorada, a Ale, es como mi musa, me ha ayudado mucho en todo este camino en todo este proceso”.

El apoyo de la novia de José Peláez

En otro momento de su conversación con Alzamora, el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ reflexionó sobre cómo su pareja lo impulsa a lograr sus objetivos.

“Mi flaca me enseñó que, a veces, trabajando un poco más y haciendo lo mejor posible, las cosas salen muchísimo mejor. Desde que estoy con mi flaca trato de hacer lo mejor posible, yo antes era un ‘ya que chu...’. Me empecé a dar cuenta que cuando uno se preocupa por hacer las cosas y lo hace lo mejor posible, las cosas comienzan a fluir”, explicó.

Mencionó que su paso por el reality de comida en Latina TV significa un “gran hito” en su vida, lo que ha acelerado su ritmo laboral.

José Peláez y su novia Alejandra comparten la misma pasión por el running | @yosoypelaez

“Yo me acuerdo que esteba con mi flaca en la playa y yo no podía descansar, porque tenía la sensación de que debía hacer algo productivo. Y ella me dice: ‘va a llegar el día en que tú quieras descansar, de querer tener un día como este. Disfruta’. Yo ansío ahora tener un día como ese”, se sinceró.

José Peláez explica por qué su novia es su "musa"

José Peláez del rating con ‘El Gran Chef Famosos’

En la edición del 19 de agosto, el reality de cocina se convirtió en el líder absoluto del sábado, con un programa especial por la celebración del ‘Día del Niño’.

De acuerdo a Ibope Media, ‘El Gran Chef Famosos’ se consolidó en el primer lugar al obtener un total de 9.6 puntos, mientras que su competencia directa, ‘¿Cuál es el verdadero?’, solo tuvo un total de 8.2 puntos. De otro lado, ‘El reventonazo de la chola’ solo logró 6.6 y ‘JB en ATV’ solo hizo un total de 5.9 puntos de rating.

“Estoy muy contento porque nosotros no trabajamos tan pendiente de los resultados, solo tratamos de hacer lo mejor posible en absolutamente todos los episodios. Es una grandísima recompensa ver que estamos llegando a más familias, no solo aquí en Perú sino también en todo el mundo. He dejado la piel en este programa y siento que tiene mi ADN”, comentó.