José Peláez feliz por los resultados que ha logrado con ‘El Gran Chef Famosos‘: “He dejado la piel en este programa”

José Peláez feliz por la acogida que ha tenido 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Latina)

‘El Gran Chef Famosos’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión peruana. Esta nueva propuesta de Latina sigue ganando seguidores con el pasar de las temporadas, pues si bien hace unos meses no competía con ‘El reventonazo de la chola’ o ‘JB en ATV’, hoy en día les da batalla.

En la edición del 19 de agosto, el reality de cocina se convirtió en el líder absoluto del sábado. Ellos prepararon un programa especial para todos los pequeños de la casa, esto con motivo de la celebración del ‘Día del Niño’.

De acuerdo a Ibope Media, ‘El Gran Chef Famosos’ se consolidó en el primer lugar al obtener un total de 9.6 puntos, mientras que su competencia directa, ‘¿Cuál es el verdadero?’, solo tuvo un total de 8.2 puntos. De otro lado, ‘El reventonazo de la chola’ solo logró 6.6 y ‘JB en ATV’ solo hizo un total de 5.9 puntos de rating.

El Gran Chef Famosos.(Captura Latina)

¿Qué dijo José Peláez al respecto?

Sobre la gran acogida que ha tenido el espacio de Latina en los últimos meses, José Peláez se animó a hablar al respecto. Lo primero que dijo el conductor de este espacio es que ellos se vienen esforzando al máximo para llevar alegría a las familias peruanas.

“Muchísimas gracias por seguirnos, este es el trabajo de un grupo gigante de más de 100 personas comprometidas para tratar de enviarles el mejor resultado posible en cada capítulo. Por ustedes y para ustedes es que existe este maravilloso programa llamado ‘El Gran Chef Famosos’”, empezó diciendo.

Asimismo, el presentador de televisión aclaró que él no se encuentra pendiente del rating, pero se alegró al saber que el trabajo que vienen realizando día a día está dando sus frutos.

José Peláez regresará a 'El Gran Chef Famosos' en una tercera temporada. (Foto: Latina)

“Estoy muy contento porque nosotros no trabajamos tan pendiente de los resultados, solo tratamos de hacer lo mejor posible en absolutamente todos los episodios. Es una grandísima recompensa ver que estamos llegando a más familias, no solo aquí en Perú sino también en todo el mundo. He dejado la piel en este programa y siento que tiene mi ADN”, comentó.

Finalmente, José Peláez habló sobre el programa que le dedicaron a los niños, asegurando que fue uno de sus favoritos, especialmente porque no sabía que los más pequeños se divertían tanto con las ocurrencias que tenía al momento de presentar un plato.

“Ha sido uno de mis programas favoritos de todos los programas que hemos hecho. Jamás pensé que los niños, siendo un público tan especial, iban a divertirse viendo el programa como lo están haciendo. Me siento súper agradecido, viéndolos en redes sociales imitando los movimientos que hago antes de nombrar un plato”, sentenció.

José Pelaéz habló sobre su relación amical con Adolfo Aguilar, conductor de '¿Cuál es el verdadero?'. Fotos: Infobae Perú y GV Producciones.

José Peláez tiene una amistad con Adolfo Aguilar

Cuando se enteró que iba a competir de manera directa con Adolfo Aguilar, José Peláez tuvo palabras de elogio para el conductor de ‘¿Cuál es el verdadero?’, revelando que ellos en realidad son buenos amigos.

“Mucha gente no sabe que nosotros somos muy buenos amigos, ha estado presente en varios momentos importantes de mi vida. Yo lo quiero muchísimo, le tengo mucho cariño”, dijo para Infobae Perú.

“Siempre le desearé lo mejor en cualquier proyecto que emprenda, siempre lo abrazaré muchísimo. Es un personaje que me hace reír muchísimo. Para mí, es un honor que estemos compitiendo juntos”, precisó.