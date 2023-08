André Castañeda se defiende de las graves acusaciones de Eyal Berkover: “Es un cobarde”

André Castañeda se defiende de graves acusaciones. Instagram

Luego que Eyal Berkover acusara a André Castañeda de realizar fiesta con menores de edad, el exchico reality no dudó en defenderse. Cabe indicar que el modelo israelí también involucró a Alfredo Benavides en su acusación.

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la Tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, fueron las fuertes palabras que escribió Eyal Berkover en su cuenta de Twitter.

Al ser consultado por los usuarios si tiene pruebas, el modelo indicó que las buscaría. “Cambié como cinco celulares en estos años, pero voy a buscar, quizás está en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias personas de Combate, Esto es Guerra, y Bienvenida la Tarde. Seguro alguien de ahí tiene los chats”, indicó.

André Castañeda a Eyal Berkover

El exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ aseguró que Eyal Berkover lo está difamando, y lo retó a mostrar las pruebas.

“Si tiene pruebas que las presente. Es un pobre picón que no soporta que lo sacaron del país. Es fácil difamar cuando no estás en el país y no vas a regresar. Seguro está difamando para ver si alguien le da algunos dólares por hacer escándalo”, indicó André al diario Trome.

Asimismo, aclaró que nunca estuvo en alguna reunión con Alfredo Benavides fuera del canal. “Salimos una temporada con los chicos del programa. Estaba de novio con Poly y siempre salía con ella”, remarcó.

El modelo señaló que si Eyal estuviera en Perú jamás lo acusaría de forma tan grave. Además, recordó que ellos tuvieron fuertes problemas.

“El cobarde no está en Perú, jamás diría eso estando aquí porque es cobarde. ¿Tuvimos problemas? Sí, hace años y después él cuando me veía salía corriendo como un cobarde. En algunos programas en vivo salía literalmente corriendo”, detalló.

¿Qué dijo Eyal Berkover de Alfredo Benavides?

El modelo israelí también vinculó al actor cómico en esta presunta fiesta con menores de edad. Incluso, contó a través de su cuenta de Twitter que reprochó a Alfredo Benavides por sus actos, pero él lo amenazó.

“Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, se puede leer en su publicación.

“Tiene plata, bastante. Y todos los domingos cerró una mesa en Barranco Bar de ahí llevaba a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años, que abusó de ellas por su plata y fama, y por la pobreza de las chicas. Un peligro a la sociedad, toda la farándula lo sabe”, añadió el exchico reality.

Hasta el momento, el hermano de Jorge Benavides no se ha pronunciado al respecto, solo André Castañeda, quien ha asegurado que se trata de una difamación.

Eyal Berkover sorprendió a los usuarios al hacer fuertes acusaciones contra Alfredo Benavides.

Eyal Berkover anuncia que hablará más

A través de su cuenta de Instagram, Eyal Berkover abrió su cajita de preguntas y consultó a sus fans si desean que haga una transmisión en vivo donde podrán hacer todas las consultas que deseen. Asimismo, resaltó que no busca nada a cambio, pues no tiene pensado regresar a Perú.

“Ustedes me preguntan todo lo que quieren saber sobre cualquier cosa o asunto. Hablo sin filtros. Los realities, la gente de los realities, anécdotas, chismes, farándula. Cosas que nadie sabe sobre mi vida, qué hago en Israel, qué planes tengo en el futuro, si tengo pareja o no. Lo que ustedes me preguntan. Todo. Por si acaso, no bisado (he pensado) volver a Perú o necesito trabajos de oferta. Vivo en Israel, mi vida es aquí, trabajo aquí y no planeo irme de aquí. Así que no tengo ningún interés”, escribió.

“Creo que hay que sacar la verdad de muchas cosas y gente podrida, corrupta, que hacen cosas ilegales. La gente de Perú se merece ejemplos buenos en sus pantallas”, concluyó.