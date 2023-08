Nicola Porcella reflexiona sobre su éxito en México: “Ahora me llaman de donde me cerraron las puertas”

Nicola Porcella habla de la gente que no le hablaba en Perú. (Captura: YouTube|Mara Patricia Castañeda)

Fuertes declaraciones. El peruano Nicola Porcella se unió a Wendy Guevara y Emilio Osorio en una entrevista para reflexionar sobre sus vivencias y el éxito obtenido después de su salida de ‘La Casa de los Famosos’. En dicha charla en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Porcella, quien previamente formó parte de ‘Esto es Guerra’, compartió sus opiniones acerca de las personas que han aparecido como ‘amigos supuestos’ tras haber adquirido popularidad en México.

Como se sabe, el modelo se aseguró en el segundo lugar en el programa de convivencia, mientras que la influencer mexicana se coronó como la ganadora del primer puesto, logrando llevarse los 400 millones de pesos. Ambos recibieron un gran apoyo en forma de votos por parte de la audiencia, aunque solo uno de ellos se hizo merecedor del título.

A pesar de ello, la reciente fama adquirida en México ha llevado a Nicola a identificar a sus verdaderos amigos, aquellos a quienes se puede contar con los dedos de una mano. Porcella se mostró consternado al relatar cómo muchas personas se han vuelto a poner en contacto con él después de un largo tiempo, lo que lo sorprendió mucho considerando que algunos previamente “le cerraron las puertas” en su momento más difícil.

“Gente que yo tenía ni idea que me pudieran volver a hablar. Gente que ya había desaparecido de mi radar y ahora felicitándome, me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen ‘Él siempre tuvo las puertas abiertas acá’ y yo dije, pero sí me botaron. Te lo juro”, fue el comentario del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, luego de escuchar los comentarios de su compañera Wendy.

Ante ello, el modelo afirma que solo se quedará con su familia, sus pocos amigos y la madre de su hijo, pues fueron los que estuvieron en las buenas y en las malas. Recordemos que, el exchico reality ha decidido radicar en México por los diferentes contratos que le han propuesto, hasta la creación de una novela junto a la creadora de contenido.

“La verdad te quedas con la familia, con la mamá de mi hijo. Estoy muy contento por mi familia y mis amigos de verdad. Ahora te das cuenta quién se sube al carro”, sostuvo Nicola Porcella en entrevista con Patricia Castañeda.

Nicola Porcella, segundo finalista en el programa, comparte su visión sobre el cariño del público mexicano y su inesperado título de "novio de México" (Nicola Porcella)

Wendy Guevara revela la posibilidad de compartir vivienda con Nicola Porcella

Durante una reciente transmisión en vivo, la influencer y ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ Wendy Guevara, respondió a varias preguntas de sus fieles seguidores. Entre ellas, se le consultó si el modelo Nicola Porcella asistiría a su fiesta de cumpleaños, que tuvo lugar el pasado sábado 19 de agosto.

En respuesta a ellos, la famosa influencer confirmó que el peruano no estaría presente, ya que había viajado a Perú para atender asuntos pendientes, como la venta de su departamento para vivir en México. Además, reveló que Porcella tras su plan de mudarse ya habían discutido la posibilidad de buscar un departamento juntos.

“Porque Nico se fue a Perú. Nico necesita ir a vender su depa, a vender sus cosas porque se va a venir a vivir aquí a Ciudad de México y lo voy a ver más seguido a Nico. De hecho, los dos íbamos a buscar depa para ver si yo lo compartía con él o algo así”, mencionó Guevara.