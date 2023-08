Wendy Guevara arremetió contra programas peruanos por elogiar a Nicola Porcella: “Antes lo pisaron”

Wendy Guevara arremetió contra programas peruanos por elogiar a Nicola Porcella. Instagram/@soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara y Nicola Porcella han demostrado que, luego de salir de ‘La Casa de los Famosos’, su amistad ha permanecido intacta. Durante una transmisión en vivo de Instagram, la influencer mexicana criticó a los programas televisivos de Perú por elogiar por todo lo alto al modelo, pues hace varios años era criticado por los escándalos que protagonizó en su momento.

Como se sabe, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ se encuentra en Lima después de darse un baño de popularidad en tierras mexicanas. Hasta el momento, no ha dado entrevistas a ningún medio televisivo y únicamente habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, pues el espacio lo esperó a las afueras del Aeropuerto Jorge Chávez.

“Les agradezco porque sé que ustedes (‘Amor y Fuego’) me han estado apoyando, no pensé que me estaban apoyando en Perú. Sé que son de los pocos medios que no se subieron al carro”, mencionó el ahora conocido ‘Novio de México’, dejando en claro que es conciente que hay programas de TV que lo mencionan por el éxito que está teniendo.

Nicola Porcella obtuvo el segundo lugar en La Casa de los Famosos México. (VIX)

¿Qué dijo Wendy Guevara?

En sus redes sociales, Wendy Guevara le contó a sus seguidores mexicanos, y de otras partes del mundo, que Nicola Porcella está en Perú y, seguramente, muchos canales de TV lo deben estar invitando a sus programas para que hable sobre su paso por ‘La Casa de los Famosos’.

“Nico anda en Perú. Ahorita le han de estar lamiendo las nalgas todos los de la televisión porque primero no lo querían y ahora están ‘Nico, ven, las puertas están abiertas’, después de que lo bufaban. Lo odiaban las televisoras allá, lo pisaron para ellos seguir arriba. Ahora ya lo quieren””, expresó indignada en su plataforma.

La mexicana Wendy Guevara criticó a programas de TV peruanos que ahora felicitan a Nicola Porcelal por su éxito. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Posteriormente, Wendy Guevara indicó que le ha recomendado al exchico reality aceptar todas las invitaciones, pues “lo cortés no quita lo valiente”. “Le he dicho que vaya y dé cachetadón con guante blanco. ‘Tú hablaste mal de mí, pero te disculpo porque no sabías la persona tan buena y chingona que soy’”.

“A veces juzgamos a una persona sin conocerla, solo a través de una pantalla, de un celular, de lo que dicen los otros. Es como ‘estamos atacando a tal, pues vamos a atacarlo’. No sabemos cómo son las personas en persona”, finalizó la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ en su reflexión.

Figuras de ‘Esto es Guerra’ felicitaron a Nicola Porcella

Nicola Porcella formó parte de ‘Esto es Guerra’ por varios años, siendo una de sus figuras principales. Sin embargo, él mismo contó que el reality de competencia lo despidió de la manera más fría cuando fue involucrado en el escándalo de ‘La Fiesta del Terror’.

“Ni siquiera me dieron la mano para irme. A mí me mandaron un mensaje de texto después de 8 años que decía: Nicola, anda ahí está tu cheque, gracias. Y me lo mandó un contador, no fue un trato directo”, recordó en el podcast Com FM.

Nicola Porcella fue saludado por sus excompañeros de 'Esto es Guerra'. (Composición Infobae Perú)

Curiosamente, luego de quedar segundo puesto en ‘La Casa de los Famosos’, varios de sus excompañeros lo felicitaron y le abrieron las puertas para que visite el set ‘EEG’.

“Yo soy su amigo y sé que él nació para esto. Es guapo, talentoso y gracioso, y pudo transmitir eso. Él fue él en ese momento, ahora México lo ama. Estoy muy feliz, quiero ir a visitarlo, disfrutar del éxito de Nicola allá. Espero volver a compartir este set con él”, mencionó Rafael Cardozo, uno de los mejores amigos del peruano.

Otros participantes, como Facundo González, Rosángela Espinoza y Karen Dejo, le desearon lo mejor a Nicola en esta nueva etapa de su vida.