Magaly Medina explica por qué no emitió ‘La Casa de Magaly’ en vivo y responde a Carlos Cacho

Magaly Medina explica por qué su reality no fue emitido en vivo.

El reality de convivencia de Magaly Medina inició el pasado 15 de agosto. Desde esta fecha, las polémicas y el revuelo por el comportamiento de cada participante no ha cesado. El buen rating también ha acompañado a ‘La Casa de Magaly’, logrando 12 puntos en su día de estreno.

Si bien es cierto, los fans están alertas de cada programa, también han expresado una serie de cuestionamientos a través de las redes sociales. “¿Por qué La Casa de Magaly no fue en vivo? ¿Por qué ‘La Casa de Magaly’ termina tan rápido”, son algunas de las dudas de los seguidores de Magaly Medina.

Ante ello, la conductora respondió a través de Infobae Perú. En principio, Magaly Medina dejó en claro que ‘La Casa de Magaly’ es un espacio que se desprende de Magaly TV La Firme, por lo que nunca se ha previsto entregarle todos los minutos del programa al reality. Asimismo, señaló que hasta la fecha no se ha logrado un producto similar al de años pasados, por la falta de presupuesto.

“Nosotros hemos hecho este reality ‘La Casa de Magaly’ hace muchos años. Lo dejamos de hacer cuando yo me fui a otro canal (Latina Televisión). Cuando regresé, después de estar años acá, todavía no hemos podido hacer exactamente lo que hacíamos antes, porque el presupuesto es muy alto. Ahora, ‘La Casa de Magaly’ siempre fue concebida como una secuencia del programa Magaly TV, nunca lo concebimos como un programa unitario, porque no es el formato de mi espacio”, remarcó la conductora de TV a Infobae Perú.

“El formato de mi programa son noticias del espectáculo. Nosotros no podemos obviar la información que manejamos día a día. Es por eso que ‘La Casa de Magaly’ es una secuencia. Así fue y será concebida siempre, a menos que se lance un programa que se emita otro día de la semana y que, de repente, se pueda ver por plataformas digitales las 24 horas del día. Mi reality no ha sido planteado de esa forma. La idea original fue otra”, remarcó.

‘La Casa de Magaly’ al mismo estilo que ‘La Casa de Famosos México’

Después que terminara ‘La Casa de Famosos México’, los usuarios se han mostrado muy ansiosos con ver este tipo de realitys de convivencia en Perú. Consultada por si esto podría pasar con su espacio, Magaly Medina expresó su disposición, pero dejó en claro que no depende solo de ella.

“Nosotros no hemos descartado hacer otra temporada que sea diferente, que se siga a través de plataformas y que se haga como un programa especial. Pero eso no es algo que dependa de mí, es algo que depende de la programación del canal. Mientras tanto, yo no puedo transmitir 24 horas en mi programa, y tampoco puedo llenar la hora y cuarto del espacio solo con el reality, porque estaría descuidando la esencia de lo que es Magaly TV La Firme”, detalló.

Magaly Medina habla con sus 11 integrantes y les pide que hagan travesuras. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina responde a Carlos Cacho

Después que Carlos Cacho acusara a Magaly Medina de querer perjudicarlo y dejarlo como un discriminador, la conductora de TV señaló a Infobae Perú que ‘La Casa de Magaly’ no tiene guiones. Al contrario, los habitantes de su reality de convivencia se muestran tal como son.

“Esta casa no tiene guion. Cada uno se porta de manera natural, tal y como uno es. Justamente ese es el atractivo de un reality, que las personas que conviven se muestren tal como son. Creo que la gente tiene derecho a sacar sus propias conclusiones, yo no tengo por qué dirigir ningún comentario, lo que hago es opinar y siempre lo voy a hacer”, indicó.

“Yo no he dicho que sea discriminador, a mí me parece que cada cual tiene sus costumbres. Si tú piensas que una persona no es gente por comer en el cuarto o dentro de otros ambientes de la casa que no es el comedor, esa es tu manera de pensar. Y lo dije bien claro (en el programa), para mí lo más rico y delicioso es que me sirvan la comida en mi cama. Yo los domingos desayuno, almuerzo y ceno en mi cama con mi esposo, mientras veo televisión, me parece delicioso”, explicó.

Magaly Medina prefirió hacer caso omiso a las acusaciones del maquillador y señaló que las críticas de los televidentes son parte de un reality de convivencia. “Es parte de, todos van a dar que hablar. Justamente es eso, que los integrantes de este espacio den que hablar para mal o para bien. Y hay que aguantar nomás”, concluyó.