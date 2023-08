Carlos Cacho acusó a Magaly Medina de perjudicar su imagen: “Me señalan como malo, creído y clasista”

Carlos Cacho le reclama a ‘La Uchulú’ por comer hamburguesa dentro del cuarto. Magaly TV La Firme / ATV

La participación de Carlos Cacho en ‘La Casa de Magaly’ ha generado una ola de críticas en redes sociales por supuestos actos de discriminación contra ‘La Uchulú’. En su defensa, el maquillador negó haber tratado mal a la actriz cómica transexual y aseguró que Magaly Medina quiere perjudicar su imagen.

En diálogo con un diario local, Cacho cuestionó a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ por no criticar duramente a Alfredo Benavides ni a Andrés Hurtado, quienes también hicieron cuestionados comentarios en el reality de convivencia. Uno llamó “piraña” a la hija de Melissa Klug y el otro le dijo “mascotita” a ‘La Uchulú’.

“Ah ya, o sea Alfredo (Benavides) le dice ‘piraña’ a Samahara Lobatón y Magaly no lo ve, Andrés (Hurtado) le dice a la ‘Uchulú’ que es su ‘mascota’ y Magaly no lo ve; pero cuando le digo que coma en el comedor, ahí sí lo ve mal. Uno puede comer en su cuarto, pero no en el mío, a mí también me gusta comer en mi cama, pero en la mía, no en la tuya”, explicó Carlos al diario Trome.

Alfredo Benavides advirtió a Andrés Hurtado sobre el comportamiento de Samahara Lobatón, llamándola "piraña". Magaly TV La Firme / ATV

Tras ello, acusó directamente a Magaly Medina de intentar dejarlo mal parado frente a su teleaudiencia. “Eso se llama teledirigir. Ella (Magaly) sigue con lo mismo, pensé que se le había pasado. En fin, ya estoy allí, ya grabé, pero así no es”, precisó el estilista.

Por otro lado, reveló que fueron Andrés Hurtado y Alfredo Benavides quienes lo convencieron de ingresar a ‘La Casa de Magaly’. No obstante, ahora que está en el ojo de la tormenta, Carlos Cacho cuestiona la decisión que tomó en su momento.

“Chévere la mancha, todo bien, pero sin trampas. Yo no le he dicho a nadie piraña ni mascota, pero me señalan como el malo, el creído, el clasista, el abusivo, el perverso, el odioso. Ya sé por dónde viene el frío, normal, nomás. Yo no tengo nada en contra de la gente de Bagua Grande, todo mi respeto para ellos y toda la gente de nuestro Perú, aquí están dirigiendo las cosas para dejarme mal”, sentenció.

Carlos Cacho molesto con Magaly Medina por repetir las imágenes donde, supuestamente, discrimina a 'La Uchulú'. (Fotos: Panamericana TV y ATV)

¿Qué dijo le Carlos Cacho a ‘La Uchulú'?

En el tercer capítulo de ‘La Casa de Magaly’, Carlos Cacho fue grabado recriminando a ‘La Uchulú’ por comer una hamburguesa en una de las habitaciones. “Bebita, no te puedes pasear por toda la casa, no me gusta el cuarto con olor a comida. Comes abajo, en el comedor, donde come la gente. Por favor, no te pasees con la comida”, le dijo. La actriz cómica se retiró visiblemente incómoda.

Apenas cruzó la puerta, Andrés Hurtado ingresó a la habitación con una bolsa de comida. En lugar de criticarlo, Carlos Cacho comentó: “Al menos está tapado. Ella se pasea con la comida por toda la casa. Ella cree que está en Bagua Grande”.

Carlos Cacho enfrentó a 'La Uchulú' por comer en las habitaciones de 'La Casa de Magaly'. Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina repitió el episodio y, entre risas, cuestionó a Carlos Cacho por hablarle de esa forma a ‘La Uchulú’.

“¿Qué le pasa a Cacho? La ningunea solo porque come su sándwich, ¿cuál es el problema? ¿Dónde come la gente? Cuál es el problema que la pobre Uchulú se pasee con su sándwich, ¿quién no come en su cama? No hay nada más rico que comer en la cama, levantarse y tomar el desayuno en la cama. Qué delicida. Eso de: ‘Ay no, que huele a comida’. Bueno, cada uno tiene sus costumbres”, indicó la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Hasta el momento, ‘La Uchulú’ no ha pronunciado al respecto. No obstante, agradeció a sus fanáticos, quienes le recomendaron defenderse de Carlos Cacho. “Nosotros, de la Selva, no nos dejamos mandonear por nadie. Eso está mal, defiéndete”, le dijeron en redes sociales.