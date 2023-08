Milena Zárate lució anillo de compromiso: “Lo que se ve no se pregunta”

Milena Zárate tiene más de un año de relación con el tatuador Carlos Mendoza. IG Milena Zárate

Milena Zárate sorprendió este sábado 19 de agosto en su cuenta de Instagram. La cantante colombiana luce anillo de compromiso bastante sonriente. Esta sola imagen causó revuelo y muchas especulaciones de un pronto matrimonio de la modelo y cantante.

Te puede interesar: Los 10 podcast de Spotify en Perú para engancharse este día

Recordemos de Milena Zárate tiene una relación de más de un año con el tatuador Carlos Mendoza, a quien ha preferido no exponer mucho en televisión. Solo en esporádicas ocasiones se refiere a su relación, siempre evitando dar mayores detalles.

“Hoy brindo por un nuevo día, un nuevo comienzo”, dice la descripción. Mientras que en otra imagen señala: “La vida es una…todo llega cuando debe llegar”.

Te puede interesar: Estos son los 10 podcast más populares de Apple Perú este día

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Unos resaltaron la belleza de la colombiana y otros trataron de saciar su curiosidad consultando: “¿Te vas a casar? ¿Es un anillo de compromiso? Noo”.

Sin embargo, Milena Zárate no ha dado respuesta a las consultas de sus fieles seguidores. Solo reapareció para anunciar una promoción para su público de Chiclayo.

Te puede interesar: El emotivo momento entre Nicola Porcella y Wendy Guevara antes de conocer al ganador de ‘La Casa de los Famosos México’

“Hola chicos y chicas de Chiclayo, me encuentro acá tomándome un rico coctelito delicioso, salud, salud. Les quiero contar algo espectacular. Este miércoles 23 de agosto yo voy a estar con todas ustedes en la sede de Soho Color Chiclayo. El corte de cabello va a estar 1 sol, las primeras 100 personas. Lleguen tempranito porque yo misma voy a estar recibiéndolas”, se le escucha decir a Milena mientras presume su anillo.

Milena Zárate evita dar detalles sobre su anillo

Consulta sobre este aro, Milena Zárate ha optado por no dar detalles al respecto. Solo animó al público a que intuyan de qué se trata. “Estoy feliz. Y en cuánto al anillo, pues lo que se ve y escucha, no se pregunta”, dijo.

Recordemos que de tratarse un anillo de compromiso, sería la primera vez que Milena Zárate contraería nupcias. El tatuador Carlos Mendoza ha demostrado tener una buena relación con la hija de la cantante, con quien ha aparecido en más de una oportunidad en las redes sociales de la colombiana.

Milena Zárate lució un anillo de compromiso. IG Milena Zárate

Milena Zárate en su mejor momento con Carlos Mendoza

En el mes de julio, Milena Zárate se presentó en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ junto a su pareja Carlos Mendoza. Por primera vez, la pareja se expuso en pantalla. En esta oportunidad, el tatuador cocinó mientras su pareja le dio instrucciones.

Durante la emisión no solo se vieron muestras de afectos, también se reflejó el apoyo y compañerismo que hay entre ellos. Durante una entrevista en el detrás de cámaras, Milena lo calificó como un hombre paciente, pues es consciente que ella suele estresarse mucho.

“Ambos tenemos un carácter bien fuerte, ahí donde lo ves él también tiene su carácter. En una relación siempre hay un positivo y negativo, yo lo veo de esa manera. Ambos somos muy similares, yo respeto mucho su trabajo, no me meto en sus cosas y el igual conmigo, vivimos una relación súper tranquila, en base a la confianza y el respeto. Pero sin ánimos de creerme mucho, podría decir que yo tengo un poco más de carácter que él. Como dije, él me tiene bastante paciencia. Y yo a la única que le tengo paciencia es a mi gorda (hija), soy muy impaciente”, confesó en el mes de julio.

Milena Zárate se muestra enamorada de su novio tatuador. Mi mamá cocina mejor que la tuya.

La colombiana señaló que se encuentra en una etapa muy especial en su vida, pues no solo tiene a su pequeña, sino a un compañero de vida.

“Estoy feliz, es un hombre que me hace feliz , que me da una tranquilidad emocional hermosa, me trata como una reina. Él me respeta mucho, no tiene ojos para nadie más que para mí. Respeta mucho mi espacio, mis tiempos, mi privacidad. Asumo que, también, porque él tiene su casa y yo la mía, pero tratamos de ir viendo cómo sería más adelante, si pretendemos construir algo. Nuestros cimientos siempre han sido la confianza, el respeto, el amor, él me hace muy feliz, vivo una relación súper tranquila, y en este momento de mi vida es súper importante”, sentenció.