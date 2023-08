Magaly Medina bromea sobre retorno de Brunella Horna a ‘América Hoy’: “La han contratado para subir su rating”

Magaly Medina bromea sobre retorno de Brunella Horna a ‘América Hoy’ | Magaly TV La Firme

La periodista Magaly Medina no pudo con su genio y no dudó en hablar del retorno de la modelo Brunella Horna al programa Magazine, ‘América Hoy’. Como se recuerda, la esposa del político Richard Acuña decidió alejarse del espacio de Ethel Pozo debido a un descanso médico.

Durante su ausencia, se especuló ampliamente que la causa podría haber sido la denuncia presentada por Camila Ganoza, quien es la expareja de su esposo. Sin embargo, al parecer, la verdadera razón radicó en que la modelo enfrentó complicaciones en los primeros meses de su embarazo. Una vez superado este período de riesgo, la modelo optó por regresar al programa matutino.

Ante ello, la conductora de Magaly TV La Firme revela que desde que ha iniciado con su reality ‘La Casa de Magaly’, muchos de sus comentarios ha tenido que dejarlos de lado por la falta de tiempo. No obstante, en esta oportunidad, la popular ‘urraca’ se dio un espacio para hablar del regreso de la rubia.

Brunella Horna celebrará el baby shower de su primer hijo en setiembre. (América Hoy / América TV)

“Hace días que quiero rajar de la Brunela Horna, que el programa (América Hoy) ya parece un reality que un día le enseñan a cambiar los pañales, otro día descubre que si el embarazo, que si es hombre, que si es mujer o si ya lo sabían. Otro día se anima a decir cuál va a ser el nombre, definitivamente la han contratado para elevar su rating”, mencionó en un inicio Medina en la edición de su programa del 17 de agosto.

“Porque se estaban quedando bastante rezagados, ‘Mande Quién Mande’ en la producción de PROTV les estaba ganando. Así que como ahora no quiere quedarse ahí, ahora le enseñan cómo tiene que cambiar los pañales en vivo”, sostuvo la periodista entre risas sobre los cambios que han hecho en el programa de Ethel Pozo.

Ante ello, la figura de ATV se consulta sobre qué recursos tiene para crear contenido para su programa. “Qué más van a hacer, ¿cómo han hecho para convencer a la Brunela?, no que dice que se fue porque tenía (problemas de salud), pero no, no contesta, ay no se ha leído y no nos contesta, seguramente cómo se escondió se fueron del orgullo y amor propio porque se les caía la audiencia, se les caía el rating y ya no sabían qué hacer”, acotó la comunicadora.

“Le hicieron esa (fiesta de revelación de sexo para el bebé) si era hombre o mujer, le pusieron unos cuatro globos rosados horribles, ni siquiera para que la otra lo guarde en su álbum familiar algún día”, agregó en medio de las risas la conductora Magaly Medina.

Magaly Medina bromea con el regreso de Brunella Horna en 'América Hoy'. (Composición: Infobae)

Brunella Horna espera un niño

El pasado 15 de agosto, las presentadoras de ‘América Hoy’ se conectaron con Edson Dávila y comenzaron a contar los minutos para el emocionante anuncio. La modelo Brunella Horna, llena de emoción, expresó su agradecimiento en ese momento tras algunos minutos de anticipación en su reunión de revelación del sexo del bebé.

Finalmente, se llevó a cabo la revelación del género. Una densa nube de humo celeste invadió la pantalla mientras una emocionada Brunella celebraba junto a sus compañeras de conducción. En ese momento, la rubia solicitó que no se aplicaran efectos y que la canción de Camilo, “Índigo”, permaneciera de fondo.

Me quedé un poco muda, feliz, feliz. Siempre soñé con un hijo, era mi sueño. Cuando salí embarazada decía ‘quiero un bebé sanito, salga hombre o mujer’. En el fondo, uno siempre quiere algo, y yo siempre soñaba que mi primer bebé sea hombrecito. Por mi hermanito, yo amaba tanto a mi hermanito, lo cuidé tanto, yo quería también un hombrecito y llegó, estoy demasiado feliz”, dijo la popular ‘Baby Bru’.