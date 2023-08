Brunella Horna mostró sus 6 meses de embarazo en ‘América Hoy’ y reveló entre lágrimas la razón de su silencio

Este lunes 14 de agosto se hizo presente Brunella Horna en ‘América Hoy’. En medio de gran emoción, Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila le dieron la bienvenida, pero también le hicieron una serie de preguntas para aclarar algunas dudas que se tejieron a raíz del estado de gestación de la esposa de Richard Acuña.

Te puede interesar: Brunella Horna regresa a ‘América Hoy’ para hablar por primera vez de su embarazo

Como se recuerda, Brunella Horna se despidió del programa matutino sin confirmar su embarazo, pese a que era un rumor bastante fuerte. Y aunque muchos programas lograron captarla con la barriguita abultada, ella se resistió a hablar del tema.

Brunella Horna con sus compañeros de 'América Hoy'. América TV.

Por su parte, sus compañeros también fueron esquivos a referirse sobre la situación de Brunella Horna, generando críticas de parte de diferentes conductores de TV. Tras regresar al programa, la rubia confirmó que se alejó de la pantalla debido a su delicado estado de gestación.

Te puede interesar: La reacción de Brunella Horna cuando le consultan sobre su embarazo: “Estoy sin maquillaje”

“Sí, es verdad”, dijo Brunella Horna con la voz entrecortada. “Las hormonas (mientras derramaba lágrimas). Yo juré no llorar más en televisión. El inicio fue muy complicado. Incluso, el peor episodio fue grabando”, contó la conductora de TV. mientras recordaba que una cobertura hizo que peligrara más su embarazo.

La rubia explicó que la producción no sabía de su estado, solo Armando Tafur y los conductores del programa. “Nadie sabía”, remarcó.

Te puede interesar: Lizbeth Cueva regresó a ‘América Hoy’ después de la cancelación de su programa en Latina

Además, le pidió disculpas a sus compañeros por las críticas que se ganaron por callar su embarazo. Brunella Horna indicó que no estaba preparada para que los demás se enteren, pues el descanso médico que le dio su doctor era absoluto y tenía muchos temores.

“Yo tuve un descanso absoluto, me prohibieron hasta ir al baño. He sangrado 4 meses y medio, con mucho dolor, como mamá primeriza no sabía. Yo pensaba hacer una vida normal, pero lamentablemente no pude los primeros meses, es por eso que me retiro”, explicó.

Asimismo, indicó que siempre cuidó su salud, pero cuando creía que ya estaba mejor, recaía. “Yo no tengo ninguna enfermedad, pero así me tocó, hay que hacer caso al médico”, resaltó.

Brunella Horna revela que tiene 6 meses

En otro momento, la joven fue consultada sobre los meses que tiene. Brunella Horna se puso de pie, lució su barriguita y con total felicidad contó que cuenta con 6 meses de embarazo.

La animadora explicó que buscó embarazarse desde hace mucho tiempo, y que, lamentablemente, no era posible. Este hecho hacía que se sienta muy triste.

“Tengo 6 meses, cumplo los lunes, tengo 24 semanas. Fue un bebé muy soñado, muy esperado. Yo no salía embarazada rápido. Los tiempos de Dios son perfectos, llegó en el momento perfecto a nuestras vidas”, indicó Brunella Horna.

Brunella Horna regresó a América Hoy. América TV

La rubia se casó con Richard Acuña el 7 de enero del 2023, en medio de una glamourosa fiesta, donde cantó Mike Bahía.

Agradeció a Valeria Piazza por reemplazarla

La conductora de TV tuvo palabras de afecto hacia Valeria Piazza, quien la reemplazó durante todo este tiempo en la conducción de ‘América Hoy’. Brunella Horna contó que la exreina de belleza se comunicó con ella cuando Armando Tafur le propuso tomar su lugar.

“Qué honor que haya estado acá Valeria Piazza. (...) Valeria me escribe antes que Armando y me dice de la propuesta. Le dije, ‘agárralo, es lo mejor de la vida’. Es una familia no solo de trabajo, sino una familia real fuera de cámaras, de lunes a viernes, siempre te van a apoyar. Lo hizo excelente”, dijo la rubia.

De esta manera, Brunella regresó a la conducción de ‘América Hoy’. Asimismo, señaló que está feliz de volver a trabajar y que se dedicará al programa hasta su último día de embarazo.