JB en ATV lanza divertida parodia de ‘La Casa de Mascaly’ y presenta a todos sus integrantes

JB en ATV presenta “La Casa De Mascaly” y sus integrantes|Instagram: Jorge Benavides

Lo vuelve a hacer. El humorista Jorge Benavides no dejó pasar por alto el recién estrenado reality de Magaly Medina, titulado ‘La Casa de Magaly’, y rápidamente se puso manos a la obra para desarrollar sus característicos sketches de parodia bajo su personaje icónico de, ‘Mascaly Metida’, muy fiel a su estilo. En esta oportunidad, el artista compartió su ‘Casa de Mascaly’.

Mediante su cuenta de Instagram, el artista nacional adelantó su próxima parodia del programa de la ‘urraca’ y ofreció un vistazo de lo que los espectadores podrán esperar para el próximo sábado 19 de agosto a las 8:30 p. m. en ATV. “La Yucuchulu”, “Gabriela Serpiente”, “Samaha Hara” y “Vanesqa Lopechi” son algunos de los personajes que formarán parte de la programación.

A través de un clip de Instagram, el personaje de JB (Mascaly) empezó a mencionar a cada uno de sus integrantes y como no podía faltar sus características. “Ahora sí, este sábado les presento a los participantes de la casa adelante. ‘La Yucuchulu’, es el terror de Carlos Macho. ‘Gabriela Serpiente’, la que le mueve el bobo a Alfredo. ‘Patricio Suárez Simbertis’, le pone ritmo a la jato”, inició diciendo ‘Mascaly’.

Jorge Benavides hace parodia de 'La Casa de Magaly' a su fiel estilo. (Captura: Instagram Jorge Benavides)

El conteo no quedó ahí, pues siguen otros participantes. “Samaha Hara’, ten cuidado porque sacas su chaveta. ‘Vanesa Lopechi’, ahora no come tomate come pura zanahoria. ‘Carlos Macho’, es el serrucho de Michelle. ‘Fiorela Rendis’, ella es más santa que la Navidad. ‘Renzo Espárrago’, quiere hacer películas mañosas en la jato”, agrega el video de la presentación.

“‘Shirley Churro’, todos los años cumple 30. ‘El Chibolón’, es el mejor amigo del yoga y de ET el extraterrestre. Alfredo Bebitavides, el que arrasa con todo Barranco bar y a veces arrasa con la refri”, finaliza.

Este reciente segmento fue recibido de manera positiva por la audiencia, quienes expresaron sus expectativas para el próximo sábado y ofrecieron algunas recomendaciones en los comentarios de la publicación. “‘Carlos Macho’ era para que llamen a Arturo Álvarez”, “Yo esperando que salga LA MAKINA”, “pero por Dios tanta locuras JB”, “Coma hacen si están encerrados en una casa o bien lo grabaron antes o bien lo dejan salir para grabar”, “Qué buena”, “No me pierdo”, “Que mate de risa nos da, gracias por este gran relajo, eres un trome”, fueron algunos de los comentarios en la citada red social.

¿Quiénes son los integrantes de ‘La Casa de Mascaly‘?

Estos son los 11 integrantes de ‘La Casa de Mascaly’

La Yucuchulu

Gabriela Serpiente’

Patricio Suárez Simbertis

Samaha Hara

Renzo Espárrago

Vanesqa Lopechi

Fiorela Rendis

Carlos Macho

El Chibolón

Shirley Churro

Alfredo Bebitavides

Usuarios piden que Jorge Benavides no deje de presentar ‘El Gran Chifa 2’

Por otro lado, varios seguidores de Jorge Benavides le solicitaron que no deje de grabar ‘El Gran Chifa 2’, que es una parodia de ‘El Gran Chef Famosos’, por presentar el nuevo sketch de ‘La Casa de Magaly’, en honor al nuevo reality de Magaly Medina. “Bacan, pero no abandonen el sketch del Gran Chifa que les sale igualito”, dijo uno de los usuarios que tiene varios likes su comentario.

Tal como se sabe, hace unos días, ciertos usuarios en línea manifestaron su desaprobación y etiquetaron de grotesco el contenido presentado por el comediante. En dicho contenido, sus intérpretes imitan al presentador, los jueces e invitan a los artistas más extravagantes de la farándula peruana para que preparen platos extremadamente simples. Estos episodios generaron controversia en el segmento denominado ‘El Gran Chifa’.