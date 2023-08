Samahara Lobatón y la condición para que ingresara a ‘La Casa de Magaly’: no traer objetos punzocortantes

Samahara Lobatón y la condición que puso para ingresar a ‘La Casa de Magaly’: que no haya objetos punzocortantes | Magaly TV La Firme

En la reciente edición del 15 de agosto, del programa Magaly TV La Firme presentó por todo lo alto el primer episodio del esperado reality ‘La Casa de Magaly’. Como era de esperarse, la conductora Magaly Medina hizo una pequeña reseña de cada uno de los 11 integrantes de su famosa casa.

Según la comunicadora, cada integrante fue elegido porque tiene algo que diferente que contar y la producción tiene sus razones. “Y ahora vamos con el estreno mundial de ‘La casa de Magaly’, pues bien, les voy a presentar quiénes conforman los 11 los integrantes, ¿por qué los escogimos?, por diferentes razones, pero ellos son los que ahora convivirán y los que nos van a dar confesiones de las más inusitadas”, dijo en un inicio la conductora.

“Esas que salen en el momento, espontáneo, vamos a conocer cosas de ellos que nunca lo hemos escuchado a través de una entrevista o en la pantalla, vamos a verlos llorar, vamos a verlos reír, vamos a verlos nostálgicos esta casa. Es un cúmulo de emociones que noche anoche, vamos a verlos y vamos a sentir todo lo que ellos sienten también”, agregó.

La casa de Magaly se estrenó hoy, 15 de agosto. (Composición: Infobae)

“Pero primero quiero presentarle uno a uno”, fue lo último que dijo Magaly antes de lanzar los videos de cada uno de sus integrantes de su reality. Una de las que hizo su ingreso fue la modelo Samahara Lobatón y esta fue su presentación y la razón por la que fue elegida entre todas las personalidades del espectáculo nacional.

“Samahara Lobatón desde que tuvo la pelea con Youna demostró que es una digna integrante de esta casa, ella es nuestro ‘carrito recontra chocón’ que no se mide y no se chupa ante nada ni nadie. Eso sí, su ingreso tiene una cláusula no traer objetos punzocortantes ni acercarse a la cocina por nada, ya se imaginarán ¿por qué?”, fue la presentación para la exchica reality.

La modelo llegó a la casa con su maleta y pidió que por favor no le quitaran el celular, pues tiene una hija y debe estar comunicada con ella. En las imágenes se le escucha que discute con la producción y hasta amenazó con irse, si no se lo devolvían.

“Necesito mi teléfono, no se lo pueden quedar acá. Tengo una hija cómo me pueden quitar mi teléfono, yo me regreso a Lima, no me puedo quedar sin hablar con mi hija. Aunque sea dámelo para llamar y avisar que no voy a tener cómo comunicarme”, sostuvo la hija de Melissa Klug frente al personal de seguridad de la casa.

¿Quiénes son los 11 participantes de ‘La Casa de Magaly’?

El día esperado por todos los seguidores de Magaly Medina llegó, pues el 15 de agosto se estrenó el primer capítulo de ‘La Casa de Magaly’. Dicho episodio tuvo solo 30 minutos de transmisión y presentó a cada uno de sus integrantes. Al lugar, solo llegaron 6 participantes, los 6 restantes serán develados el 16 de agosto.

En esta fecha, los recién llegados fueron recibidos por el personal de seguridad de la casa y se les confiscaron sus dispositivos móviles. Además, tuvieron la oportunidad de presentarse entre sí. A continuación, te presento los nombres de los 11 integrantes: