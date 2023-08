Usuarios califican de grotesco el sketch que protagonizaron Gabriela Serpa y Alfredo Benavides en ‘JB en ATV’

Usuarios critican contenido del sketch de 'El Gran Chifa' en 'JB en ATV'. Instagram

La última edición de ‘El Gran Chifa’ que emitió el programa de comedia ‘JB en ATV’ a cargo del destacado humorista Jorge Benavides, ha recibido duras críticas en redes sociales debido a su alto contenido sexual. Los cibernautas no quedaron muy contentos con el sketch que protagonizaron los comediantes, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides.

Como se recuerda, el programa de Benavides viene realizando la parodia de ‘El Gran Chef Famosos’, donde imitan al conductor, los jurados e invita a los más excéntricos artistas de la farándula peruana para que preparen platos sumamente sencillos.

Pero, en su último programa, el contenido que mostraron fue fuertemente criticado por sus seguidores porque consideraron que manejaron un lenguaje con doble sentido que traspasó la línea de la comedia y dejó de ser gracioso.

Resulta que en el sketch de ‘El Gran Chifa’, Gabriela Serpa interpretó al jurado ‘Nelly Chibolonelli’, cuando al llegar a la estación de los participantes; Paloma de La Guaracha y Pepino, probó sus preparaciones; que se trataban de quitar perfectamente la cáscara de un pepino y de una papaya completa.

Sin embargo, la actriz, en lugar de dar un pequeño mordisco para probar el pepino, se llevó la mitad de la verdura a la boca, dejando sorprendidos a todos sus compañeros que estaban grabando con ella.

De inmediato, Jorge Benavides, en su papel de Peláez, la retiró del set de televisión y le dijo que no podía hacer eso en cámaras, no obstante sus compañeros no dejaban de repetir frases tales como; ¡Qué abusiva!.

Esto no pasó desapercibido por los usuarios de Instagram, quienes escribieron sus críticas en la cuenta oficial de ‘JB en ATV’ y del canal de avenida Arequipa. Los cibernautas calificaron el sketch como grotesco y de mal gusto, argumentando que no es un contenido apto para toda la familia y está lejos de ser gracioso.

“Fue desagradable ver cómo abrió su boca para comerse el pepino. A mí no me agradó, de mal gusto. No lo repitan, por favor”, “Qué lástima que el programa ahora sea muy brutesco”, “¿Se supone que esto da risa?”, “Cómo extraño las épocas de los 90′s un cag**e de risa. JB hoy está en cadencia”, “Saquen del aire ese programa”, fueron algunos de los comentarios.

Alfredo Benavides “calificó” la papaya de Deysi Araujo

Por si fuera poco, el comediante Alfredo Benavides en su papel de ‘Javier Mehacías’ protagonizó otro polémico video en el mismo segmento de ‘El Gran Chifa’, donde degusta de forma exagerada la papaya que peló la bailarina, Deysi Araujo.

Ante ello, los usuarios calificaron de subido de tono el contenido que viene haciendo Jorge Benavides con todo su equipo de talento en su espacio de comedia. Además, señalaron que el programa es visto por toda la familia, donde los niños son los televidentes más asiduos y le pidieron que tenga mucho cuidado con lo que muestra en su show sabatino.

“Oigan un crítica muy pequeña... No se excedan con el doble sentido que ya se ve algo grotesco, recuerden que esto lo ven niños y la familia, ahora los niños son más vivos que nosotros mismos, tengan cuidado por ese lado y pongan más humor en los personajes e invitados con menos doble sentido que a decir en verdad todos sabemos que tratan de comunicar”, dijo un usuario.

“Pésimo, cada semana peor, disfrazan de humor este sketch lleno de morbo”, “Ya no saben qué hacer para generar morbo”, “Se exceden un poco con el humor en doble sentido, el cual hasta cierto punto deja de ser gracioso”, “Ya no pasa nada, que JB vaya a reestructurar todo el programa”, expresaron otros seguidores del programa.