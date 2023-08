Periodista de GOLPERU arremetió contra Universitario por reclamos: “Cada vez que pierde, se enfoca en los árbitros”

Periodista de GOLPERU criticó a Universitario por reclamos arbitrales. (GOLPERU)

Universitario fue superado 2-0 por ADT con tantos de Janio Pósito y Kevin Serna en el partido válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023, el cual tuvo decisiones arbitrales y dos goles anulados a la visita que desataron la molestia de los ‘merengues’.

Te puede interesar: Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO: TV del partido en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1

Con este resultado, el equipo de Ate perdió su invicto de ocho partidos y su liderazgo en la fase 2 del campeonato peruano corre peligro. Y es que su máximo perseguidor, Sporting Cristal, lo podría superar en caso gane ante Atlético Grau en el calor de Piura. Por ese motivo, los integrantes de la ‘U’ se pronunciaron post encuentro.

Primero, el futbolista José Rivera señaló que “siempre perjudican a la Universitario” a su salida del estadio Municipal Unión de Tarma, mientras que el entrenador Jorge Fossati realizó una dura analogía con “hormigas” y “elefantes” para atacar al videoarbitraje (VAR).

Te puede interesar: Jorge Fossati y su dura analogía contra el VAR con “hormigas” y “elefantes” tras derrota de Universitario vs ADT

El periodista Giancarlo Granda, en el programa 10x10 transmitido por la señal de GOLPERU, arremetió contra los ‘cremas’ y el técnico uruguayo por argumentar la caída ante el ‘vendaval celeste’ por el accionar del referí Joel Alarcón y la tecnología.

“Si tu no dices nada cuando te benefician, no puedes decir nada cuando te perjudican. Es tan sencillo como eso. Los árbitros se equivocan porque son muy pocos los que tienen nivel. A mi entender la de Valera está mal anulada, pasó una vez con Benzema y Karius, es una jugada polémica y lo debatí con un grupo. No es un robo a mano armada, es una jugada de interpretación”, inició.

Te puede interesar: Jean Ferrari explotó por arbitraje del Universitario vs ADT y solicitó drásticas medidas en la Liga 1

Luego, el también narrador recordó las decisiones que favorecieron a la escuadra ‘estudiantil’ en el triunfo ante Deportivo Binacional en el Monumental. “Así como era una jugada de interpretación, por ejemplo, para mí, era roja para Quispe la semana pasada y roja para el que lo planchó a Cabanillas, no expulsaron a ninguno”.

“Esto ya se ha hecho una tónica en la ‘U’, no lo digo por Jean (Ferrari) sino por Fossati, se ha hecho una tónica en la ‘U’ que cada vez que se pierde, se enfoca la derrota en el árbitro y no en lo futbolístico. Hay que hablar un poquito más de los futbolístico porque la ‘U’ puede jugar mejor, la ‘U’ no pierde por el árbitro”, concluyó.

Kevin Serna anotó el segundo gol de ADT ante Universitario.

Las jugadas que generaron polémica en Universitario vs ADT

La primera ocurrió a los 22 minutos cuando el cotejo iba 1-0 a favor de los locales. El portero Ignacio Barrios quiso efectuar un saque de meta con una volea y el delantero Alex Valera, que se encontraba fuera del área grande, saltó y la pelota le chocó. El esférico le quedó al delantero peruano y anotó. El árbitro decidió anular el gol por una falta.

Luego, a los 56′, la ‘U’ estuvo cerca de empatar el compromiso por segunda vez. En esta ocasión, el atacante José Rivera marcó, no obstante, el referí, con ayuda del VAR, lo dio como invalidado. Todo se debió a una falta del central Matías Di Benedetto ante el ‘nueve’ Janio Pósito en la jugada previa.

El árbitro revisó el VAR y cobró falta en acción previa al gol del delantero nacional. (Video: Liga 1 Max)

Infobae Perú pudo conversar con el exárbitro argentino, Miguel Scime, sobre el gol anulado a Alex Valera y el especialista afirmó que la decisión de Alarcón estuvo correcta. “Nadie puede obstaculizar cuando el arquero tiene el balón en sus manos para lanzarlo al juego”.

Próximo partido de Universitario

El equipo dirigido por Jorge Fossati deberá voltear la página y enfocarse en el siguiente reto: vencer a Deportivo Garcilaso, que viene de golear 3-0 a Sport Boys. Este cotejo se llevará a cabo el sábado 19 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Monumental de Ate.