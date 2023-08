¿Debió ser anulado el gol de Alex Valera en Universitario vs ADT? La respuesta del asesor FIFA, Miguel Scime

Instructor de árbitros FIFA opinó del gol anulado a Alex Valera en Universitario vs ADT por Liga 1.

Universitario cayó 2-0 ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023 y perdió su invicto de ocho partidos. Asimismo, el liderato del equipo dirigido por Jorge Fossati corre peligro, pues, su máximo perseguidor, Sporting Cristal, podría igualarlo en puntaje en caso gane mañana jueves 17 de agosto ante Atlético Grau.

Los ‘cremas’ pudieron igualar el marcador en dos ocasiones a lo largo de los más de 90 minutos, no obstante, sus goles fueron anulados. Uno de ellos desató una polémica en cuanto sí estuvo correcta la decisión arbitral, Joel Alarcón, en el partido disputado en el estadio Municipal Unión de Tarma.

Se trata del tanto de Alex Valera. El portero Ignacio Barrios se disponía a realizar un saque de meta cuando el delantero ‘merengue’, que estaba fuera del área, saltó para evitar la salida del ‘vendaval celeste’, la pelota le chocó en la espalda y le quedó para que defina. El referí lo consideró como inválido.

¿Debió ser anulado el gol del atacante de la ‘U’? Infobae Perú se contactó con Miguel Scime, exjuez argentino y ahora instructor FIFA, quien tuvo una tajante postura sobre la resolución de Alarcón acerca de la jugada del exfutbolista de Deportivo Llacuabamba.

“Es correcto la anulación, porque es regla que nadie puede obstaculizar cuando el arquero tiene el balón en sus manos para lanzarlo al juego”, fue lo primero dijo el especialista ‘gaucho’.

Asimismo, dejó claro que fue justo el cobro, pese a que Valera se encontraba fuera del área. “No tiene nada que ver y se posicionó estratégicamente para obstaculizar que el balón fuera puesto en juego. Eso está prohibido”.

Alex Valera marcó ante saque desde el fondo de arquero de ADT, sin embargo, todo fue anulado. (Video: Liga 1 Max)

¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo a la regla 12 de la International Football Association Board (IFAB), si un jugador “impide que el guardameta saque el balón con la mano, la juegue o la intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo” se concederá tiro libre indirecto para el rival.

Las reglas sobre la falta de Alex Valera contra Ignacio Barrios.

El otro gol anulado de la ‘U’

El grito de los hinchas de Universitario también fue ahogado por el VAR a los 56 minutos. El delantero José Rivera conectó de cabeza y la mandó a guardar luego del perfecto servicio del carrilero Andy Polo. Era el 1-1 en Tarma, sin embargo, el juez central recibió el llamado de sus ayudantes en la cabina de video.

Alarcón se dirigió a ver la repitición y se percató de una falta previa de Matías Di Benedetto ante Janio Pósito. El central derribó por detrás al atacante y recuperó el esférico en campo contrario, dando inicio a la jugada que terminó en el gol del exUnión Comercio.

El árbitro revisó el VAR y cobró falta en acción previa al gol del delantero nacional. (Video: Liga 1 Max)

Reclamo airado de Jean Ferrari

El accionar de Joel Alarcón no cayó nada bien en Ate y, rápidamente, el administrador Jean Ferrari se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El mandamás de la ‘U’ no entendió por qué se anularon los dos goles ante ADT y pidió que no se vuelva programar al referí nacional en sus partidos del Torneo Clausura.

Minutos después, el exfutbolista solicitó medidas drásticas para el futuro, tales como audios del videoarbitraje (VAR) y terna extranjera. Esto último fue un pedido del integrante del conjunto ‘crema’ tiempo atrás tras la derrota ante Alianza Atlético en Sullana.

Universitario buscará seguir en la pelea del Clausura

La ‘U’ deberá voltear la página y concentrarse en su siguiente partido, el cual será ante Deportivo Garcilaso el próximo sábado 19 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Monumental de Ate. Jorge Fossati y compañía buscarán aprovechar su localía, donde nunca perdieron en la Liga 1 2023, para recuperar el paso en la pugna por el Torneo Clausura.