Jorge Fossati y su dura analogía contra el VAR con “hormigas” y “elefantes” tras derrota de Universitario vs ADT

Jorge Fossati se refirió a la actuación del VAR en la derrota de Universitario ante ADT.

Universitario cayó 2-0 ante ADT con goles de Janio Pósito y Kevin Serna en el estadio Municipal Unión de Tarma y perdió su invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1 2023. En el partido válido por la fecha 9 le anularon dos goles al conjunto ‘crema’ que generaron la controversia y diferentes reacciones.

En esa línea, el técnico de la ‘U’, Jorge Fossati, habló en conferencia de prensa después del compromiso y arremetió contra el videoarbitraje (VAR). El popular ‘Flaco’ sorprendió al lanzar una analogía utilizando “hormigas” y “elefantes” para referirse al uso de la tecnología.

“Veo que en otros partidos hay ‘penalitos’ que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro”, expresó el estratega de 70 años.

Asimismo, el exarquero analizó las jugadas polémicas del cotejo ante el ‘vendaval celeste’. “La primera veo claramente que Alex (Valera) está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error”.

“Lo otro estaba cerca de mí, sinceramente creo que hubo contacto, pero no de falta y así se llevó la pelota Matías (Di Benedetto). Ahí el VAR sí corrigió. El árbitro en campo no ve infracción, no sé por qué acercárselo con una cámara, con una foto, no lo entendí”, agregó.

Jorge Fossati sumó su cuarta derrota en la Liga 1 2023 y la primera en la segunda fase. Todas fueron en condición de visitante. Previamente cayó ante Alianza Atlético en Sullana, UTC en Cajamarca y Sport Huancayo en la Ciudad Incontrastable. Un dato para resaltar es que siempre comenzó perdiendo.

Universitario perdió 2-0 ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura.

José Rivera opinó del arbitraje en Universitario vs ADT

Por otro lado, el futbolista de 26 años, quien anotó el segundo gol anulado en Tarma, mostró su incomodidad por el arbitraje. “Es increíble. No se puede jugar así. Siempre nos pasa eso. Es lamentable, pero somos la ‘U’ y nos toca luchar contra todo”.

“Es recontra injusto, todo se vio, las cámaras están ahí. Hubieron jugadas en las que pudieron revisar el VAR y nada. Como somos Universitario siempre nos perjudican de miles de maneras”, complementó el delantero ‘merengue’ a su salida del recinto deportivo.

José Rivera habló tras la derrota de Universitario ante ADT. (Ovación)

Asesor FIFA respondió si estuvo bien anulado el gol de Valera

Infobae Perú pudo conversar con Miguel Scime, exreferí argentino, sobre el tanto invalidado de Alex Valera en Universitario vs ADT. El ‘gaucho’ señaló que la decisión de Joel Alarcón fue correcta, independientemente, que el ‘nueve’ se encontraba fuera del área rival. El ahora asesor FIFA también se apoyó en el reglamento, el cual confirma que la acción del exDeportivo Llacuabamba era falta y tiro libre indirecto.

Próximo partido de Universitario

El equipo dirigido por Jorge Fossati deberá enfocarse en el siguiente partido ante Deportivo Garcilaso. Este se llevará a cabo el sábado 19 de agosto a las 19:30 horas y tendrá como escenario el estadio Monumental, que lucirá un gran marco luego de venderse muchas entradas. Su rival llegará en buen momento tras vencer a Sport Boys.

Universitario tendrá la urgencia de sumar una victoria ante el ‘rico garci’. ¿Por qué? Y es que su liderazgo corre riesgo porque le saca dos puntos a máximo perseguidor, Sporting Cristal, y este todavía no disputa su compromiso por esta fecha. Los ‘merengues’ necesitarán ganar para no alejarse de la pugna por el Clausura.