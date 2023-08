Universitario vs ADT EN VIVO HOY: se miden en Tarma por fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1

Edison Flores no estará en Tarma

Edison Flores no viajó a Tarma y será la principal baja de Universitario contra ADT. El ‘Orejas’ sufrió una contractura en uno de sus gemelos en la previa del partido contra Deportivo Binacional, en el cual tampoco fue convocado. Estos días se ha mantenido realizando trabajos diferenciados y con el fin de no arriesgarlo. Recién volverá el sábado 19 cuando reciban a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura. Otro que está en duda es Nelson Cabanillas, quien presenta un golpe y mucho dolor, aunque no es una lesión de gravedad.