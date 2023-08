Francis Paredes reemplazaría a Heidy Juárez en Comisión de Ética: ¿quién es?

Francis Paredes es la representante de Podemos en el grupo de trabajo. | Infobae Perú / Camila Calderón

Ante el rechazo a Heidy Juárez, la bancada Podemos Perú acreditó a la parlamentaria Francis Paredes como su representante en la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Dicha modificación fue aprobada por el Consejo Directivo y deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso de la República.

Como se recuerda, la presencia de la exapepista fue cuestionada al recordarse que anteriormente fue sancionada por el mismo grupo ante la denuncia de ‘mocha sueldo’ a cuatro de sus trabajadores. “Ninguna de las personas que son sindicadas como afectadas establecieron que hubo un recorte de su remuneración ante el Ministerio Público”, expresó en entrevista con RPP.

“Yo di mi declaración desde el primer momento, yo tomé acciones. Separé a la persona (su exasesor Miguel Chafloque) que estaba involucrada, la habían sindicado y la habían involucrado en esto. Lo separé al día siguiente”, agregó.

Aunque fue la misma legisladora que declinó formar parte de la comisión ante la polémica generada, insinuó que merecía ser parte, pues, de acuerdo a sus declaraciones, se ha “demostrado con hechos, con medios probatorios, de que en mi caso no hubo recorte de sueldo”.

Heidy Juárez, congresista de la bancada de Podemos Perú, se pronunció sobre la conformación de la Comisión de Ética del Parlamento. | Canal N

“No hay ninguna objeción para que yo pueda integrar la Comisión de Ética, pero en vista de que esto se va a dilatar más tiempo, he tomado la decisión y he comunicado a la bancada de que se busque a otro integrante. […] Desde el primer momento que fui sindicada por recorte de sueldos di la cara. No me escondí y hasta el día de hoy sigo buscando quiénes son las personas que han denunciado el recorte de sueldo”, apuntó en declaraciones a la prensa.

“En la Comisión de Ética no se me imputó ese hecho a través de todos los medios probatorios que presenté, demostré que no hubo recorte de sueldos. Lo que sí se tomó en la Comisión de Ética fue sancionar por el tema de falta de dirigencia en mi despacho congresal, cosa que iba a imputar, iba a presentar un recurso, pero realmente me siento muy agotada”, agregó.

De esta manera, los 18 integrantes que conformarían el importante grupo serán Rosangella Barbarán, David Jiménez, Juan Carlos Lizarzaburu y Cruz Zeta (Fuerza Popular); Margot Palacios y María Taipe Coronado (Perú Libre); Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso); Ruth Luque (Cambio Democrático— Juntos por el Perú), Alex Paredes (Bloque Magisterial de Concertación Nacional), Javier Padilla (Renovación Popular), Diego Bazán (Avanza País), Francis Paredes (Podemos Perú), Kira Alcarráz (Acción Popular), Héctor Valer (Somos Perú) y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario).

Como se recuerda, la Comisión de Ética deberá evaluar otros casos de recortes de sueldo que involucran a los congresistas María Cordero, María Acuña, José Arriola, Katy Ugarte, Edgar Tello, Marleny Portero y Jorge Flores Ancachi. Además, deberá analizarse la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ha sido acusado, entre otros temas, de contratar a su cuñada y espaldar una ley que lo benefició directamente.

Alejandro Soto ocultó información de reparación civil que le impedía postular al Congreso| Panorama

¿Quién es Francis Jhasmina Paredes Castro?

La legisladora Francis Jhasmina Paredes Castro es representante de la región amazónica de Ucayali por el partido Podemos Perú. Es bachiller en Educación por la Universidad Nacional Federico Villareal, y tiene un máster en Administración de la Educación, por la Universidad Privada César Vallejo.

Fue parte de distintas portadas en redes sociales por un hecho que involucra a la expresidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva. Como es de conocimiento público, Paredes votó en contra de la reforma que planteaba el regreso a la bicameralidad. Dicha decisión impidió que el proyecto alcanzara el número mínimo para evitar ir al referéndum.

Sin embargo, minutos antes, Alva intentó convencerla de cambiar su voto de una forma violenta, la cual se viralizó rápidamente y generó el rechazo de los cibernautas.