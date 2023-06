Escándalo de María del Carmen Alva en el Congreso: agarra del cuello a colega y la presiona a cambiar voto por la bicameralidad

María del Carmen Alva jalonea a Francis Paredes para que cambie su voto por la bicameralidad. Canal N

María del Carmen Alva, legisladora de Acción Popular y expresidenta del Congreso de la República, volvió a protagonizar un hecho más que llamativo durante la última sesión del pleno parlamentario. Aunque ella y la propia colega afectada luego minimizaron el incidente.

En imágenes compartidas por Canal N, se aprecia que la agarra del cuello y presiona a la legisladora Francis Paredes, del Bloque Magisterial, para que cambie su voto a favor de la propuesta del retorno a la bicameralidad.

En la escena también se observa que Alva jalonea a Paredes, tal como lo hizo en agosto del 2022 con la congresista Isabel Cortez, conocida como ‘Chabelita. Pero no todo termina ahí, pues la acciopopulista le baja la pantalla de la tablet a su colega izquierdista, mientras el legislador Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario, intercede para que no ceda a la presión.

María del Carmen Alva hasta tomó del cuello a Francis Paredes

Cerca al escaño de Paredes además se ve a los congresistas de Fuerza Popular, Arturo Alegría y Rosangella Barbarán. La reprochable actitud de Alva crispó el ambiente dentro de las bancadas de izquierda y motivó que suelten algunos ademanes y expresiones inintelegibles en su contra.

Uno de los que más se mostró en desacuerdo con lo visto fue el parlamentario de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, quien agitaba los brazos en señal de rechazo a la presión de Alva.

Pese a esto, la acciopopulista continuó con sus intenciones desesperadas de persuadir a Paredes, quien finalmente no cambió su voto a favor de la bicameralidad. El pleno del Parlamento consiguió aprobar la propuesta, pero deberá pasar por reférendum.

La congresista de Fuerza Popular hasta le rogaba que votara a favor.

“Le mete todo el ‘punche’”

Tras el hecho, la congresista Francis Paredes salió en Canal N a minimizar los hechos y asegurar que conoce a Alva y que “cuando algo le apasiona le mete todo el ‘punche’”.

“En realidad nosotros hemos estado bastante descontentos, este tema de la bicameralidad no estaba en agenda. Estoy de acuerdo, pero no es el momento. Yo particularmente no tengo ningún problema con mis colegas ni con ella... Creo que es parte del momento por la cantidad de votos que faltaban”, dijo Paredes.

“La bicameralidad iba a favorecer a muchos, pero queremos que ese debate sea con consenso no como se ha dado el día de hoy. En realidad que solo faltaban pocos votos, creo que tiene la razón, pero aquí hay que escuchar a la población. Yo le dejo a la población la posibilidad del referéndum. Cada uno tiene su forma de expresarse sobre los proyectos de ley”, agregó.

La bicameralidad no fue aprobada por el Congreso por falta de votos

En otro momento, Paredes reiteró que para ella todo estaba bien y no había algo por lo que debería denunciar ante la Comisión de Ética a su colega.

“De verdad la respeto y entiendo que quiere expresar su sentir, pero yo de verdad no tengo ningún problema. Para mí nada por presión todo con amor. Yo conozco a Maricarmen sé que tiene buena onda y cuando algo le apasiona le mete todo el ‘punche’. La dejo ahí y nada más”, señaló.

“Es realmente inaceptable”

Jaime Quito, parlamentario de Perú Libre, sí se mostró más crítico con toda la situación. “Ya habiendo terminado la votación hacer una presión a la congresista de la magnitud que se ha visto es realmente inaceptable... Es lamentable, porque cada congresista tiene una posición y hacer ese tipo de prácticas dice mucho de un congresista”, comentó.

En tanto, Alva también salió a minizar su reprochable actitud. “Yo he estado conversando. Las mujeres venimos, nos abrazamos, nos agarramos del brazo. Yo he estado en mi curul y me dicen: ‘mira que barbaridad están sancando’. Yo sé muy bien cómo me comporto. Soy una persona de gestos, de abrazar... No es presión, yo no falto el respeto a nadie. No agrandemos, tenemos muy buena relación”, afirmó.