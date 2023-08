Congreso rechaza conformación de Comisión de Ética por presencia de Heidy Juárez

Pleno rechazó la conformación del grupo de trabajo parlamentario por la presencia de Juárez. | Infobae Perú / Camila Calderón

Con 44 votos a favor, 63 en contra y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó la lista —aprobada previamente por el Consejo Directivo— que conformaría la Comisión de Ética. La decisión se basa en la presencia de Heidy Juárez, parlamentaria de Podemos Perú que fue amonestada por el mismo grupo de trabajo del que planeaba ser parte.

Además de Juárez, los otros congresistas que integraban el listado son Juan Carlos Lizarzaburu, Rosangella Barbarán y Mery Infantes (Fuerza Popular); Margot Palacios y María Taipe Coronado (Perú Libre); Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso); Alex Paredes (Bloque Magisterial); Javier Padilla (Renovación Popular); Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario).

Como se recuerda, en junio del año pasado, los miembros de la Comisión de Ética recomendaron darle la máxima sanción a la también exministra de la Mujer, durante el gobierno de Pedro Castillo, al ser acusada de presunto recorte de sueldo. Sin embargo, una vez en el Pleno, el grupo solicitó una moción previa para variar la suspensión de 120 días por una amonestación pública equivalente al descuento de 30 días de salario.

La Comisión de Ética Parlamentaria vio los informes finales contra las congresistas Heidy Juárez y Magaly Ruiz por presuntamente haber recortado el sueldo de trabajadores | Congreso de la República

Asimismo, con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, los parlamentarios decidieron que el grave caso no sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ni al Ministerio Público, a fin de que no sea investigada.

Sin embargo, no se libró de serlo. Ante las pruebas presentadas por distintos dominicales, la Fiscalía de la Nación optó por realizar diligencias preliminares en su contra por el presunto delito de concusión. Frente a ello, la legisladora se pronunció por Twitter y aseguró que se allanará a todas las investigaciones. “No tengo nada que ocultar, ni nada que temer, demostraré que jamás he cometido hechos irregulares faltando a mi ética profesional”, escribió en su cuenta oficial.

Fiscalía le abre investigación a congresista Heidy Juárez. Canal N

¿Cuál fue la denuncia en contra de Heidy Juárez?

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que a cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático se le exigieron pagos a través de su asesor Miguel Chafloque. Los denunciantes comentaron que los pagos mensuales iban desde los 200 soles hasta los mil.

“Chicos, ¿ya está?, ¿cómo vamos?, ¿ya están los aportes? Pasando por caja, ah, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban”, contó uno de los exempleados de Heidy Juárez al medio en mención.

Uno de los afectados, identificado como Eduardo Saucedo Castañeda, señaló que la congresista le retuvo parte de su sueldo para cubrir los servicios de su primo Alexis Juárez Almester, a quien contrató para que administre sus redes sociales.

“Cuando yo ingresé a trabajar me dijeron que iba a tener que hacer esa división para apoyar [...] y bueno, acepté”, contó Saucedo a Panorama.

Parlamentaria expulsada de Alianza para el Progreso (APP) insiste en su inocencia. | Congreso

Frente a lo revelado, la legisladora insistió en su inocencia y aseguró que “la mencionada nota periodística termina siendo un reporte tendencioso y con una clara intención de dañar mi imagen y reputación por parte de personas que desconozco”.

“Eso es lo que me llena de impotencia y de rabia, porque no sé quiénes son las personas que imputan estos hechos y me señalen de que hay pruebas de que ha habido este recorte de sueldos”, acotó al defenderse frente a la Comisión de Ética.

Asimismo, calificó el hecho de “persecución política” y aseguró que el término ‘mocha sueldo’ es denigrante. “Negué todo esto, porque no ha sucedido eso en mi despacho. [¿Usted no es una mocha sueldo?] No, bajo ningún término y doy la cara. La idea es que esto se aclare en las instancias correspondientes”, mencionó y agregó que la persona que la denunció frente a la SAC “tiene un vínculo estrecho” con César Reyes, su accesitario.