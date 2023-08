Ciro Castillo se refirió a audios donde supuestamente amenaza de muerte a exasistente: “Es parcialmente mi voz”

Máximo representante del Callao se contradijo durante entrevista. | RPP

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, volvió a referirse al audio filtrado en el que presuntamente sugiere asesinar a su exasistente Elvira Madalengoitia. Lejos de aclarar y rechazar su participación en la grabación, generó más dudas y se limitó a enfatizar que las groserías no son de él “porque no son su estilo”.

“[¿Es usted el del audio?] Hemos sometido a peritaje a ese audio y [se ha determinado que] han hecho un collage con mi voz. [¿Pero, sí es su voz?] Parcialmente, es mi voz, pero las groserías no son mías ni es mi estilo, pero, como les repito, esto se está investigando en la fiscalía, jamás he recibido un solo centavo ni se ha encontrado nada”, declaró en diálogo con RPP.

Sobre el empresario, quien asegura estar siendo amenazado, indicó que “no lo conocía, pero algo recuerdo de él” e hizo un llamado a que presente las pruebas que dice tener. “Que haga la denuncia, que de la cara. Yo no lo conozco al señor, no sé si lo reconocería, pero si él cree que tiene la razón, que se presente”, expuso.

Luego de decir que "lo recordaba", indicó que no hablaría más porque el hecho está en investigación.

Repreguntado sobre la conversación, evitó confirmar o negar su actuación. Asimismo, sobre su relación con el empresario, indicó que no daría mayor detalle, ya que “la investigación es reservada”, y aseguró que presentará los resultados del peritaje cuando lo considere apropiado.

En otro momento, consultado sobre si ha vuelto a tener contacto con su exasesora, con quien fue captado besándose y estaría implicada en recibir la coima de más de 150 mil soles para él, indicó que “a lo mejor, accidentalmente, la he visto por la calle”.

¿A qué audio se refiere?

La grabación, a la que anteriormente calificó de editada a través de inteligencia artificial, se trata de una llamada telefónica entre Castillo Rojo y un empresario que le confesó haberle entregado el monto acordado a Madalengoitia Cajal.

“Tú tienes que ca***te en la noticia o le tienes miedo a Elvira, ¿usas armas? Y entonces le metes un tiro y la conc********”, se le escucha decir a quien sería el Gobernador del Callao.

Ciro Castillo: audio completo de supuesta coima lo hunde más

“En las reuniones que tenía con usted (Ciro Castillo-Rojo) eran, pues, porque ella (Elvira Madalengoitia) las coordinaba y me mostraba. Obviamente, había el manejo, en este caso de todo. Entonces, a base de esa confianza, ya se dio lo del tema del ingeniero y nosotros le alcanzamos a ella un dinero que supuestamente iba a darle a su persona”, respondió el otro interlocutor.

“Está haciendo todo este enredo que quiere poder para robar plata a uno a otro, quiere robarles 5 mil, a otros 10 mil, 150 mil, y juntar, y eso es lo que quiere. Lo está haciendo, entonces que ella no me jod*””, expresa el funcionario.

Vínculo entre Elvira Madalengoitia y Ciro Castillo

Si bien luego de la denuncia se ordenó el término de sus servicios en la entidad, posteriormente se dio a conocer que Elvira Madalengoitia continuaba con ciertos beneficios como ser movilizada en un vehículo oficial.

Frente a ello, el Ministerio Público allanó las oficinas del Gobierno Regional del Callao. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Callao informó que, en el lugar, recabaron documentos y bitácoras de la unidad. Además, tomaron declaraciones testimoniales y recopilaron información de la Oficina de Seguridad Integral y la Gerencia de Administración.

Elvira Madalengoitia, a pesar de ya no trabajar en el Gobierno Regional del Callao, hace uso de una camioneta oficial. | ATV Noticias

Cabe mencionar que no es la única denuncia relacionada a la exfuncionara, pues en el pasado se reveló que presentó un título falso para ocupar el cargo. A través de unos audios, admitió que una tercera persona le ayudó a conseguir el grado de secretariado bilingüe en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Latino.