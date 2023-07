Ciro Castillo: Fiscalía allana Gobierno Regional del Callao ante denuncia de vehículo exclusivo para su exasistente

El Ministerio Público allanó este martes las oficinas del Gobierno Regional del Callao a raíz de la denuncia de un vehículo oficial que estaría destinado a la exfuncionaria Elvira Madalengoitia, vinculada sentimentalmente con el gobernador Ciro Castillo.

Como parte de las diligencias preliminares, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Callao recabó documentos y bitácoras de la unidad que, según un informe de ATV Noticias, moviliza a la exasistente, aun cuando su orden de servicios fue finalizada hace tres semanas en medio de un escándalo de tráfico de influencias en el primer puerto.

El equipo fiscal también tomó declaraciones testimoniales y recopiló información de la Oficina de Seguridad Integral y la Gerencia de Administración. Es la segunda vez que se desarrolla una diligencia afín en el GORE Callao.

Madalengoitia ingresó inicialmente a la Oficina de Imagen y Protocolo, pero luego de mantener afinidad con el gobernador, fue ubicada como asistente administrativa en su despacho.

El marzo pasado, durante una cita en un centro estético que quedó registrada por cámaras de seguridad, ambos se enfundaron en un beso que decantó en la duplicación del monto que percibía la exfuncionaria.

Después de la denuncia, Madalengoitia fue separada del cargo y se mantuvo lejos de la escena pública hasta esta semana, cuando ATV Noticias la captó saliendo de su vivienda, en el distrito de Carmen de La Legua, para subir a una unidad con placa EGC-299, registrada a nombre del Gobierno Regional del Callao.

La exsecretaria fue filmada en la misma camioneta días después, cuando iba de compras o asistía a diversos lugares ajenos a la actividad institucional. El último domingo, además, Panorama difundió un audio que la coloca como presunta intermediaria de una coima de 150.000 soles destinada al gobernador.

En la grabación, Ciro Castillo conversa con un supuesto empresario que financió su campaña electoral y hasta recomienda dispararle a la exfuncionaria por quedarse aparentemente con el dinero ilícito. Tras este último caso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción los ha denunciado por presunta colusión agravada y tráfico de influencias.

Elvira Madalengoitia, a pesar de ya no trabajar en el Gobierno Regional del Callao, hace uso de una camioneta oficial. | ATV Noticias

La exasistente fue denunciada en el pasado por presentar un título falso para ingresar al Gobierno del Callao. A través de unos audios, admitió que una tercera persona le ayudó a conseguir el grado de secretariado bilingüe en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Latino.

El director de Latino, Oswaldo Morán, afirmó al medio que su rúbrica fue falsificada y que pedirá abrir una investigación. “Yo no firmo así”, señaló. Madalengoitia también tramitó un documento del Instituto Tecnológico Christian Barnard del Callao que la certificaba como Administradora de empresas sin haber estudiado, un título que iba a adjuntar a su currículo, según un informe de Al estilo Juliana.

El reportaje también difundió clips de voz enviados por la asistenta a un destinatario sin identificar, donde desliza la posibilidad de aspirar al Legislativo. “Con el tío es con quien más posibilidades tengo inclusive de ser candidata al Congreso que su propio hijo. A mí me va a meter [a clases de oratoria]”, mencionó.

“Lo que siente Ciro por mí es independientemente del trabajo. El tío ya sabe el poder que tiene, ya le enseñé. Por eso ya sabe que con un telefonazo puede hacer lo que le da la gana. Me ha llevado a todas sus reuniones. ¿Crees que no he escuchado tanta huev...? Soy un peligro si quiero, él sabe que yo lo cuido”, siguió en otra grabación.

En una rueda de prensa, el gobernador negó mantener vínculo con su exasistente. “Como persona, yo defiendo la dignidad de la mujer. No se puede denigrar a una persona sin tener pruebas de ello. [...] No vamos a permitir llegar a la grosería de llegar a una pregunta de por qué [Ciro Castillo] la besa. Existen distintas formas de manifestar una serie de sentimiento”, declaró.

Castillo (Movimiento Regional Más Callao) juró en enero pasado luego de obtener casi el 70% de votación en las urnas, el índice más alto de aprobación en la historia de los procesos electorales, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El médico saltó a la esfera pública en 2011, cuando su hijo desapareció en el cañón del Colca (Arequipa), e incursionó en la política tras el deceso de su exesposa, en abril de 2016.