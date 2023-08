Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′: así lució la peruana por la alfombra roja del programa de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se lució en la alfombra roja del 'Bailando 2023'. (Instagram/Bailando 2023)

Milett Figueroa viene abriéndose paso en la televisión internacional con su ingreso al programa argentino ‘Bailando’ del reconocido conductor Marcelo Tinelli. La peruana fue convocada para este espacio luego de su paso por ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel y ahora estará concursando al lado de Martín Salwe.

Te puede interesar: Milett Figueroa se presentó en la televisión argentina antes del inicio de ‘Bailando 2023′ de Tinelli

La joven había mantenido esta noticia bajo siete llaves, pues no podía hablar al respecto hasta que le dieran el visto bueno para hacerlo. Es así que, luego de varias semanas, Milett se presentó en ‘Amor y Fuego’ y confirmó su participación. Además, se supo que Willax emitirá este concurso de baile a través de su señal.

Milett Figueroa ya se encuentra en Argentina y apareció en uno de los programas de ese país. Sin embargo, este martes 15 de agosto era la fecha en la que todos los participantes se reunirían para tomarse la fotografía oficial del concurso. Además de ello, este es un importante evento con alfombra roja en el que todos los concursantes podrán compartir tiempo juntos antes de comenzar a competir.

Te puede interesar: Así reaccionó Milett Figueroa cuando le preguntaron por su vínculo con Giacomo Bocchio en la TV argentina

La peruana no pasó desapercibida y llegó para mostrar todo su talento y, como era de esperarse, se lució en un imponente vestido. Aunque en su presentación anterior en un programa de América de Argentina, Milett Figueroa confesó no haber podido llevar el vestido que deseaba desde Perú, logró conseguirlo en un atelier del país de Messi.

Según se pudo ver, apostó por un color dorado y de falda larga, aunque no podía dejar atrás un escote en la pierna para mostrar sensualidad. Además, llevó un peinado recogido para lucir un pequeño escote en la parte de arriba del vestido que además estaba lleno de brillos.

Te puede interesar: Lolo y Eugenia, las jefas de coaches del Bailando, descubren sus secretos: de los cambios del formato a los divismos y los favoritos

En una de las fotografías oficiales de la cuenta de Instagram de Bailando se lució sola por la alfombra roja, pero en la siguiente apareció al lado de Martín Salwe, su nuevo compañero de baile. Hasta el momento, la peruana no ha compartido contenido de su participación en este evento en sus redes sociales.

Milett Figueroa en la alfombra roja de Bailando 2023. (IG/Bailando)

Milett Figueroa en la alfombra roja de Bailando 2023. (IG/Bailando)

Milett Figueroa contó detalles de su convocatoria al ‘Bailando 2023′

Como parte de su gira de medios en Argentina, Milett Figueroa se presentó en el programa Intrusos de América de Argentina. Allí, la modelo peruana se dio a conocer y reveló algunos detalles de cómo llegó al programa. Según reveló la expareja de Patricio Quiñones, anteriormente ya había sido convocada, pero no había podido concretar su llegada.

“Hace tiempo ya me habían convocado para el bailando, no tuve la oportunidad anteriormente, pero se dio la oportunidad ahora, se dio el espacio el tiempo y los tiempos son perfectos. Es el momento de entrar por la puerta grande”, comentó al inicio. Además, comentó que ya tenía una experiencia parecida en programas concurso y contó que fue campeona de ‘El Gran Show’ en el año 2016.

Milett Figueroa se presentó en la televisión argentina antes del inicio de ‘Bailando 2023′ de Tinelli | América Argentina

Como no podía evitarse, las presentadoras le consultaron por su vida privada. En ese momento, Milett confesó ser una persona soltera e incluso reveló que no tenía un tipo de hombre en especial, sino que se enamora con el corazón. “Soy soltera. (¿Tienes un tipo de hombre?) No tengo tipo, creo que el amor eso que lo miras y no sabes que tiene, pero algo te llama”, señaló al inicio.

Ante la insistencia de las presentadoras, comentó un poco más de su vida personal y reveló que lleva cuatro años estando soltera y que no busca enamorarse, sino que su prioridad en este momento es crecer en su carrera. “No suelo hablar de mi vida privada, pero hace cuatro años no tengo pareja formal, estoy conociéndome, dándome el tiempo de seguir preparándome, es importante alimentarte en todas las áreas artísticas”, comentó bastante tranquila.