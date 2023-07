Milett Figueroa se refirió a su participación en ‘Bailando 2023′, de Marcelo Tinelli: “Es un gran año para mí”

Milett Figueroa se refirió a su participación en 'Bailando 2023'. (Instagram)

Milett Figueroa ha llamado la atención luego de que se diera a conocer que formará parte del programa argentino ‘Bailando’ en su edición 2023. Como se conoce, este espacio es conducido por Marcelo Tinelli, quien goza de gran fama alrededor del mundo y el nombre de la peruana en esta lista ha llamado poderosamente la atención.

Durante los últimos días, se hizo viral en redes sociales las declaraciones de Ángel Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, quien fue el encargado de revelar la participación de Figueroa en este espacio argentino.

“Una chica peruana, influencer, que estuvo en ‘Masterchef’ (‘El Gran Chef’) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a ‘Bailando’. Se llama Milett y es muy bonita”, señaló el periodista, quien además será uno de los miembros del jurado del concurso.

Además, Brito relató que Milett Figueroa bailaría con Martín Salwe, quien fue uno de los participantes más polémicos de ‘El Hotel de los Famosos’ Según se supo, la compañera original de Salwe era Martu Morales, pero ella decidió dar un paso al costado en esta propuesta.

Desde entonces, se esperaba el pronunciamiento de la modelo peruana sobre este nuevo reto profesional. Desde que esta revelación se hizo noticia, Milett ha mantenido el silencio, ni siquiera en sus redes sociales se refirió al tema. En su reciente participación en la conferencia de prensa de ‘La Peor de mis Bodas 3′, película en la que participa, habló brevemente sobre este proyecto y afirmó que viene haciendo lo que más le gusta, que es el baile.

Milett Figueroa aparecerá en la TV argentina.

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, expresó. Aunque fue un poco escueta con sus palabras, no negó que su paso por Argentina sea real.

Emocionada con ‘La Peor de mis bodas 3′

Por lo pronto, se encuentra promocionando la película ‘La Peor de mis Bodas 3′, del director Adolfo Aguilar. Aquí comparte escenas con Maricarmen Marín, Ismael La Rosa, Carlos Casella, Thiago Vernal, Francisco Cabrera, Carlos Palma, Canela China y Fernando Bakovic. El estreno es el 27 de julio en todo el país.

Cabe indicar que en esta producción también participan los mexicanos Gabriel Soto y Laura Zapata.

“Agradezco a Adolfo Aguilar por confiar en mí, con algunos compañeros ya había trabajado antes. Tengo el papel de Catalina, el cual es verdaderamente muy divertido. Es una comedia muy bonita y la he pasado muy bien, empecé el año grabando y estoy muy feliz”, detalló la actriz.

‘La Peor de mis Bodas 3′ se estrena este 27 de julio en la cartelera peruana.

Rodrigo González felicitó el éxito de Milett Figueroa

En su programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se refirió a este tema. El conductor ha sido muy crítico con la modelo cuando ha intentado cantar o actuar, sin embargo, siempre ha destacado que es muy buena bailando. Sobre ello, afirmó que podría tener un buen paso por el programa a tal punto de sobresalir entre los demás participantes.

“Si para algo tiene mucho talento es para el baile. Con la preparación que tiene y con su expertiz en el baile, va de alguna manera hacer un buen papel”, comentó el popular ‘Peluchín’ al conocer que la modelo peruana estaría buscando triunfar fuera del país.

Milett participará en programa de baile argentino.

Por su parte, la compañera del magazine Gigi Mitre, se mostró un poco incrédula con el paso de Milett Figueroa por ‘Bailando’. Para ella la peruana tiene un perfil diferente al que estarían buscando en el programa, pues suelen tener muchos escándalos y en los últimos años la también actriz ha preferido tener un perfil bajo. Además, su última participación fue en ‘El Gran Chef Famosos’, donde no tuvo ningún problema y, por el contrario, mostró un lado diferente en televisión nacional.

“Me imagino que llevan gente que saben que van a hacer quilombo, aunque ahora Milett está alejada (de los escándalos), tiene otro perfil, no sabemos si ahí vaya a hacer (escándalos)”, comentó la compañera de Rodrigo González.