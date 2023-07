Milett Figueroa ya es anunciada en Argentina como participante de ‘Bailando 2023′, de Marcelo Tinelli

Confirman a Milett Figueroa en Bailando 2023. Su partner Martín Salwe cuenta que la peruana llegará a Buenos Aires el 12 de agosto.

Aunque Milett Figueroa solo ha dicho que le encanta la posibilidad de trabajar en el programa argentino, evitando dar mayores detalles al respecto; Martín Salwe no ha dudado en referirse a esta participación en ‘Bailando 2023′, espacio de Marcelo Tinelli.

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, fueron las palabras de la modelo y actriz peruana.

Por su parte, Martín Salwe confirmó desde Argentina que ella sería su pareja de baile en el esperado programa. “Hicimos un zoom en Argentina, ella está en Perú todavía. Muy simpática, muy carismática. Es de Perú. Allá es muy conocida”, señaló la mediática figura delante de los conductores del espacio argentino.

Milett Figueroa ya es anunciada en programa argetino.

Los presentadores no dudaron en resaltar la comida peruana y la belleza de Milett Figueroa. Además, le pidieron que no la haga sentir incómoda durante la competencia.

“Hicimos el zoom, ella baile. No sé si baila de profesión, pero ella baila bien. Creo que llega el 12 de agosto, un par de días para las fotos”, detalló Martín Salwe.

Antes que Milett Figueroa, la tiktoker Martu Morales fue llamada para ser la pareja de baile de Martín Salwe, pero prefirió dar un paso al costado. Es por ello que el argentino se quedó sin pareja. Hasta que llamaron a la actriz peruana.

“Está todo bien. No lo conozco personalmente y nunca hablé, pero si lo veo la mejor, lo saludo y todo. (Dar un paso al costado) Fue un tema mío, como no estoy metida en la tele y vi que a él lo metían más en quilombos, yo no quería entrar mal. Me dije ‘yo soy del ambiente de las redes, me dedico a hacer humor y baile y nunca tuve problemas con nadie, y a él lo buscan más por eso y yo no quiero tener problemas con nadie’. Terminó pasando eso y no era la intención”, dijo la argentina Martu Morales, a quien después la producción la llamó para asignarle otro compañero de baile, Yeyo de Gregorio.

¿Quién es Martín Salwe, posible pareja de baile de Milett Figueroa?

Martín Salwe es conocido en Argentino como una figura mediática. Se convirtió en uno de los finalistas de ‘El Hotel de los Famosos’, reality de El Trece. Cuenta con 25 años, aproximadamente. Nació en Villa Crespo y se graduó en el ETER como locutor.

El comunicador inició su carrera con su propio canal de YouTube titulado ‘Salwe en la TV’, llegando a participar con otros participantes de ‘El Hotel de los Famosos’. Después de ello, fue llamado para trabajar como locutor en ‘Corte y Confección’, conducido por Andrea Politti. En el canal El Trece.

Luego, le dieron una oportunidad en ‘Cantando’, bajo la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández. Su fama fue en aumento cuando fue convocado para ‘Bailando’, como locutor, reemplazando a Marcela Feudale. “Le mandé un mensaje a Marcelo (Tinelli), cuando estuvo todo confirmado, en donde le agradecía la confianza porque él es el que elige su staff, podría haber puesto a otra gente, o esperar a Marcela (Feudale), llamar a quien quiera. Y me respondió con un audio, que lo escucho una vez por mes”, señaló Martín Salwe, según una publicación argentina Ciudad Magazine.

Martín Salwe sería la pareja de baile de Milett Figueroa, en el programa de Marcelo Tinelli. El argentino es considerado como una figura polémica.

Su polémica fama llegó cuando fue participante de ‘El Hotel de los Famosos’. Sus llamativos romances, sus roces con algunos de sus compañeros y actitudes en el reality de convivencia causaron revuelo en aquella temporada.

Esta vez será pareja de baile de Milett Figueroa, según el mismo argentino señaló durante una entrevista.

¿Quiénes son los jurados de ‘Bailando 2023′?

Mientras que Marcelo Tinelli volverá como el conductor principal del programa, Ángel de Brito, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino ocuparán el rol de jueces.

¿Cuándo estrena ‘Bailando 2023′?

‘Bailando 2023′ estrenará el próximo 22 de agosto por la señal de América TV (de Argentina).