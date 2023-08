La primera entrevista de Milett Figueroa en TV argentina: le hicieron preguntas íntimas y la relacionan con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se presentó en la televisión argentina antes del inicio de ‘Bailando 2023′ de Tinelli | América Argentina

Milett Figueroa acaparó portadas luego de que se confirmara su participación en el programa de Marcelo Tinelli, ‘Bailando 2023′. La actriz peruana estuvo en boca de todos desde que comenzó a vocearse su nombre en el programa argentino, sin embargo, no podía confirmar nada hasta que tuviera la oficialización.

Sin embargo, fue su pareja de baile Martín Salwe, quien confirmó que Milett sería quien la acompañará en la competencia. “Hicimos un zoom en Argentina, ella está en Perú todavía. Muy simpática, muy carismática. Es de Perú. Allá es muy conocida”, comentó hace unos días.

Ya con esta confirmación, la peruana tomó vuelo y ya se encuentra en tierras argentinas. Milett Figueroa sabe bien que no es conocida en este país, por esa razón trabajará mucho en hacerse de un nombre propio y ganar popularidad. Pero, como parte de su gira de medios previo al concurso de baile, la expareja de Patricio Quiñones se presentó en el canal América de Argentina y contó detalles de su vida.

Milett Figueroa y Martín Salwe en Intrusos. (América Argentina)

Milett Figueroa reveló que ya había sido convocada al bailando

En la entrevista que dio al programa Intrusos de América de Argentina, la modelo peruana confesó que antes ya había sido convocada para el programa, pero por cuestiones externas no había podido concretar. Por ello, confiesa que los tiempos son perfectos.

“Hace tiempo ya me habían convocado para el bailando, no tuve la oportunidad anteriormente, pero se dio la oportunidad ahora, se dio el espacio el tiempo y los tiempos son perfectos. Es el momento de entrar por la puerta grande”, comentó al inicio.

En otro momento habló de su experiencia en el baile y comentó que fue campeona de ‘El Gran Show’ en Perú y afirmó que es un formato muy parecido al de Tinelli. “He ganado un programa que es como el ‘Bailando’, se llama ‘El Gran Show’, un programa conducido por Gisela Valcárcel. En el 2016 lo gané, desde allí empecé a formarme en baile”, agregó.

Milett Figueroa se presentó en la televisión argentina. (América Argentina)

En otro momento le consultaron por su vida personal. Como se sabe, este programa es muy llamativo por lo que sucede detrás de cámaras más que el propio baile en escena. Por esa razón, le preguntaron directamente si estaba sola o en una relación. “Soy soltera. (¿Tienes un tipo de hombre?) No tengo tipo, creo que el amor eso que lo miras y no sabes que tiene, pero algo te llama”, señaló.

Una de las conductoras se quedó un poco inconforme con la respuesta, por lo que le pidió que le cuente un poco más de su vida privada. En ese momento, la bailarina confesó que lleva soltera varios años y que solo está trabajando en su crecimiento personal y profesional.

“No suelo hablar de mi vida privada, pero hace cuatro años no tengo pareja formal, estoy conociéndome, dándome el tiempo de seguir preparándome, es importante alimentarte en todas las áreas artísticas”, comentó bastante tranquila.

Milett Figueroa ya es anunciada en programa argetino.

Entretanto, Milett Figueroa se mostró muy agradecida por la oportunidad. Incluso, cuando le consultaron si tomaría la decisión de pedir un cambio de pareja por falta de química, mencionó que no tomaría ese tipo de actitudes porque lo que primer que quiere hacer es mostrar su talento y que la gente comience a conocerla.

“Yo primero tengo que ser muy agradecida porque me están dando la oportunidad en un país nuevo, aquí nadie me conoce todavía. No puedo venir con ínfulas de diva ni de artista porque todavía nadie conoce quién soy. Primero quiero demostrar lo que sé, mi talento y después voy a venir con condiciones porque creo que antes de empezar algo uno tiene que tener la humildad de mostrar quién es”, sentenció.