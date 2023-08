Rafael López Aliaga denunciaría a empresa de Rutas de Lima ante Bolsa de Nueva York “si tomadura de pelo sigue”

Rafael López Aliaga señaló que hasta hoy puede responder Rutas de Lima por la oferta presentada por el MEF. Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio nuevos alcances sobre las negociaciones que viene realizando desde hace semanas con el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, que controla los peajes de Puente Piedra.

Según comentó el burgomaestre a la prensa, ya son más de 15 días en los que “pierde el tiempo” en reuniones con los representantes de la empresa antes mencionada. “A pedido del ministro de Economía (Alex Contreras), me senté a negociar, con mucha paciencia”, dijo el también líder de Renovación Popular.

En esa línea, reveló las primeras propuestas que le realizó al fondo de infraestructura canadiense Brookfield para que los mencionados peajes retornen al poder de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“El primer pedido fue que muevan los peajes fuera de Puente Piedra para una zona más saliendo, como pasando Ancón, pero no. Todo es no. Pasamos al otro tema, de pagarle para que se vayan, le vamos a compensar para que se vayan, le dimos una cifra de acuerdo al flujo. No voy a decir la cifra porque es una negociación. Si ellos no responden hasta hoy, tendré que dar más detalles”, precisó.

De no tener una réplica positiva por parte de la multinacional extranjera antes mencionada, López Aliaga manifestó que procederá a efectuar las acciones penales necesarias para conseguir la nulidad del contrato.

En ese sentido, adelantó que ya tiene preparada “una denuncia contra Brookfield para presentarla en lo que es la Bolsa de Nueva York y el Departamento de Justicia, que está en Washington”. “Por eso digo, si no hay respuesta y la tomadura de pelo sigue hay que actuar a nivel local e internacional”, manifestó.

“Si no hay respuesta por parte de Brookfield, voy a actuar bajo el campo penal internacional. (Tomará) lo que demore la justicia, yo no voy a violar el marco jurídico”, precisó.

Vuelve a culpar a Susana Villarán y Jorge Muñoz

Fiel a su estilo, el también excandidato a la presidencia volvió a culpar a los exalcaldes Susana Villarán y Rafael López Aliaga de renovar los contratos de los peajes en Puente Piedra.

“El señor gerente de Promoción a la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima de ese momento de la gestión de Susana Villarán, que venía con la izquierda, la izquierda corrupta latinoamericana. La señora le puso un peso enorme a la gente más pobre de Lima, esa es la desgracia de esta señora”, sostuvo a los medios de comunicación.

“Este es un tema al que nos ha metido el señor (Jorge) Muñoz y la señora alcaldesa Villarán. Es un problema heredado. El plazo de caducidad ya se venció, yo no voy a entrar a la bruta. Yo voy a entrar bajo el marco jurídico peruano o internacional, no se preocupen, voy a cumplir la ley”, agregó.

El ‘síndrome Villarán’ de Rafael López Aliaga

Para el analista político, Henry Rafael, estos primeros 8 meses de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima han generado que la ciudadanía lo empiecen a ver como una extensión de Jorge Muñoz o Susana Villarán debido a sus promesas incumplidas.

“Parece que el alcalde está viviendo el ‘síndrome Villarán’. Ella, cuando empezó su gestión, lo hizo con una fuerte percepción y expectativa por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y expertos sobre lo que podría hacer debido a lo que anunció durante su campaña. Sin embargo, después de un año, la percepción ciudadana era que estaba llena de consultorías y promesas, pero no se veía mayor cambio en la ciudad”, comentó a Infobae Perú.

“Por ello, su comunicación tiene que ser menos de lamento y más de acción o procedimiento, que se perciba realmente que se está trabajando en la Municipalidad, sino, le va a pasar por completo el ‘síndrome Villarán’”, aseveró.