Melissa Paredes celebró su cumpleaños y Serenazgo suspendió el evento por “perturbar” a los vecinos

Fiesta de Melissa Paredes fue suspendida por Serenazgo de la Molina. (Magaly TV La Firme / ATV)

Este viernes 11 de agosto, Melissa Paredes festejó su cumpleaños número 33 con una tremenda fiesta en una lujosa casa, ubicada en el distrito de La Molina. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida por la presencia de agentes del Serenazgo, quienes llegaron al lugar por las constantes quejas de los vecinos.

Pero antes de la intervención policial, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ grabaron a los amigos cercanos de la modelo arribando al evento, incluido su abogado Wilmer Arica. No se vieron a personajes de la farándula local, ni a las figuras principales de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde Melissa trabaja como actriz.

Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron juntos el cumplaños de la modelo. (Magaly TV La Firme/ ATV)

La fiesta de Melissa Paredes, cuya temática fue de color rosado—el favorito de la exconductora de TV—fue animada por una popular drag queen y tuvo la presencia de dos cantantes, quienes hicieron vibrar con su música a todos los presentes. Pese a ser bailarín de profesión, Anthony Aranda prefirió quedarse al lado de su novia y cantar “Amor prohibido” con ella.

Serenazgo intervino la fiesta de Melissa Paredes

Pese al buen momento que Melissa Paredes pasaba, la exconductora de ‘América Hoy’ fue sorprendida por agentes del Serenazgo de La Molina. “Tenemos indicación y denuncia de los vecinos, que en este predio se hacen constantemente actividades sociales, perturbando permanente la tranquilidad y la paz de los vecinos”, explicó un fiscalizador al programa de espectáculos.

Acto seguido, procedieron a suspender el evento por “infringir las normas municipales”, según la ordenanza 305 de la Municipalidad de La Molina. La medida fue aplaudida por los vecinos de la zona, pues están cansados de la bulla proveniente de la vivienda.

Fiesta de Melissa Paredes fue suspendida, pero la modelo siguió celebrando por todo lo alto. (Magaly TV La Firme/ATV)

“Los eventos, en la noche noche, a mí me retumba en mi dormitorio”, fue el reclamo de una de las residentes.

Pese a lo sucedido, la exesposa de Rodrigo Cuba continuó con la fiesta, aunque bajando considerablemente el nivel de la música. “Comió anticucho y sopló la vela junto a su hija. Fue un tonazo, pero solo con sus amistades. A la próxima, Meli, alquila una casa que no tenga chongos”, recomendó el programa de Magaly Medina.

El romántico saludo de Anthony Aranda

A través de sus redes sociales, Anthony Aranda dedicó un emotivo mensaje a Melissa Paredes, a quien le pidió matrimonio durante un viaje a Disney World meses atrás, por su cumpleaños.

“Hola, mi amor hoy es un día especial no solo para ti, sino para toda tu familia que te amamos y celebramos contigo la felicidad. Me encanta verte tan llena de amor y feliz haciendo lo que te apasiona y recibiendo amor incondicional de los que amas. Ya pronto seremos esposos y me encanta que estemos tan ilusionados y esperando ese momento tan especial para ambos. Hoy ver a nuestras familias tan unidas apoyándonos en todo y renegando con nuestros engreimientos jajajajaja (nos aman) nos llena de felicidad”, mencionó en un post de Instagram.

Anthony Aranda y Melissa Paredes se comprometieron en abril de 2023. (Instagram/@anthonyarandab)

Anthony Aranda añadió: “Te amo, te respeto, te admiro aunque a veces me pones de cabeza y me haces renegar jajajajaja eres una mujer que tiene un corazón hermoso y todos los que te rodean lo saben. Siempre oramos por tener paz en nuestras vidas y luchamos por nuestro amor y por nuestra felicidad no fue nada fácil, mucha gente se empeñó en verte mal y derrumbada, pero no sabían que eres una mujer luchadora y que defiende su corazón y la verdad”.